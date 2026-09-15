Yeni Kia Sportage kamuflajlı testte, Auto-Moto render görsellerini yayımladı
Yeni nesil Kia Sportage yoğun kamuflaj altında test edilirken Fransız Auto-Moto, casus fotoğraflardan yola çıkarak aracın nasıl görünebileceğini gösteren render görselleri hazırladı.
Yeni nesil Kia Sportage, yoğun kamuflaj altında test edilmeye devam ediyor. Fransız Auto-Moto yayını, casus fotoğraflardan yola çıkarak aracın nasıl görünebileceğini gösteren render görselleri hazırladı.
Görüntülere göre yeni Sportage, mevcut nesildeki karmaşık kıvrımlardan uzaklaşacak; daha düz çizgiler ve daha köşeli bir tasarım benimseyecek. Popüler SUV, tasarım olarak Kia'nın yeni elektrikli modellerine yaklaşsa da tamamen elektrikli olmayacak.
Kaynak: Haber Merkezi
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