Yeni nesil Kia Sportage için hazırlanan render görüntüler ortaya çıktı
Fransız Auto-Moto'nun kamuflajlı test araçlarından yola çıkarak hazırladığı renderlar, yeni nesil Sportage'ın olası tasarımını gözler önüne serdi.
Kia'nın SUV modeli Sportage'ın yeni nesli için önemli bir gelişme yaşandı. Fransız Auto-Moto tarafından kamuflajlı test araçlarından yola çıkarak hazırlanan özel render görüntüler, aracın muhtemel tasarımını gözler önüne serdi.
Görüntülere göre yeni Sportage, mevcut nesildeki karmaşık kıvrımlı hatlardan uzaklaşarak daha düz çizgilere ve dikey bir duruşa sahip olacak. Bu yeni görünüm, Kia'nın tamamen elektrikli EV serisi modellerinin tasarım diliyle büyük benzerlikler taşıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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