Yerli binek araç sevkiyatı Ağustos 2026'da 439 bin 309 adetle rekor kırdı - Son Dakika
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Yerli binek araç sevkiyatı Ağustos 2026'da 439 bin 309 adetle rekor kırdı

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SIAM verilerine göre yerli binek araç toptan satışları Ağustos 2026'da yıllık bazda %36,5 artışla 439.309 adede ulaşarak Ağustos ayı için tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Geçen yıl aynı dönemde 321.901 adet sevkiyat yapılmıştı.

Yerli binek araç toptan satışları, Ağustos 2026'da yıllık bazda %36,5 artışla 439.309 adede ulaştı. Hindistan Otomobil Üreticileri Derneği SIAM'ın Salı günü açıkladığı verilere göre bu, Ağustos ayı için tüm zamanların en yüksek sevkiyat rakamı oldu. Geçen yıl aynı dönemde segment 321.901 adet kaydetmişti.

SIAM Genel Direktörü Rajesh Menon, Ağustos 2026'daki büyümenin önceki yılın düşük bazından destek aldığını söyledi. Menon'a göre hükümetin 2025'te getirdiği GST reformları, otomotiv sektörünün yıllık bazda güçlenmesine yardımcı oldu.

İki tekerlekli araç toptan satışları aynı dönemde %10,5 artışla 2.034.698 adede çıktı; geçen yıl 1.841.954 adetti. Büyümeyi ağırlıklı olarak %23,8 artışla 855.715 adede yükselen scooterlar sürükledi. Motosiklet sevkiyatları %2,4 artışla 1.133.047 adede çıkarken, moped hacimleri %4,7 artışla 45.936 adet oldu.

Üç tekerlekli araçlarda farklı eğilimler görüldü. Sevkiyatlar %22,8 artışla 93.764 adede yükseldi. Yolcu taşıyıcı hacimleri %22,4 artışla 78.680 adede, yük taşıyıcıları %34,9 artışla 13.320 adede çıktı. Elektrikli üç tekerleklilerde ise daralma yaşandı: e-rickshaw sevkiyatları %6 düşüşle 1.264 adede, e-carts %38,3 düşüşle 500 adede geriledi.

Menon, yaklaşan festival sezonunun sevkiyat rakamlarını daha da iyileştirebileceğini vurguladı. Festival talebinin ek destek sağlaması ve sağlıklı ikinci çeyrek rakamları getirmesi bekleniyor.

SIAM, binek araç verilerinin Tata Motors'un yurt içi satışlarını yalnızca toplam düzeyde içerdiğini, ayrıntılı alt segment ayrımı sunmadığını belirtti. Lüks otomobil üreticileri BMW, Mercedes-Benz, Jaguar Land Rover ve Volvo ise SIAM'a aylık rakam bildirmiyor. Tata Motors hariç toplam binek araç sevkiyatları Ağustos 2026'da 374.056 adet oldu; Ağustos 2025'te bu rakam 280.900 adetti.

Kaynak: Haber Merkezi

Otomobil, Ağustos, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Yerli binek araç sevkiyatı Ağustos 2026'da 439 bin 309 adetle rekor kırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yerli binek araç sevkiyatı Ağustos 2026'da 439 bin 309 adetle rekor kırdı - Son Dakika
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