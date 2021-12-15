"2023 hedeflerine ulaşmak için var gücümüzle çalışıyoruz" - Son Dakika

Yalova'nın Termal Belediye Başkanı Hüseyin Sinan Acar, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral'ı makamında ziyaret etti.

Termal Belediye Başkanı Hüseyin Sinan Acar, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral'ı makamında ziyaret etti. İlçelerine hizmet etmek için çalıştıklarını ifade eden Başkanlar, "2023 hedeflerine katkı sağlayarak, 2050 ve 2071 hedeflerine ulaşmak için var gücümüzle çalışıyoruz" dediler.

Başkan Acar'ın, Başkan Oral'ı ziyaretinde karşılıklı fikir alışverişinde bulunup, yerel yönetimler ve genel ülke siyaseti üzerine bir süre sohbet ettiler.

Türkiye'nin emin adımlarla 2023 hedeflerine yürüdüğünü, tüm kriz beklentilerini bir kez daha boşa çıkacağını ifade eden Başkan Oral ve Başkan Acar, "AK Parti Teşkilatları olarak; büyük ve güçlü Türkiye idealiyle kenetlenen aziz milletimiz için daha büyük, daha güçlü, daha müreffeh bir Türkiye'yi inşa etmek, gelecek nesillere gurur duyacakları bir ülke bırakmak için ilk günkü aşkla, şevkle, inandığımız yolda yürümeye devam ederek var gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştular. - YALOVA