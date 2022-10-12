AK Partili isim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anketi paylaştı! - Son Dakika
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AK Partili isim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anketi paylaştı!

12.10.2022 17:11

2023 seçimleri için geri sayım sürerken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, partilerinin oy oranına ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Yaptırdıkları ankette partilerinin oy oranının yüzde 41 olduğunu belirten Şen, "Küsuratı da var. Küsurunu muhalefet partilerine hediye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Partiler 2023 yılında yapılacak seçimler için çalışmalarına başladı. Bununla birlikte araştırma şirketleri de yaptıkları anketlerin sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Anket firmalarının yanı sıra siyasi partiler de kendi anket çalışmalarını yapıyor. Yaptıkları çalışmayı kamuoyu ile paylaşan son parti ise AK Parti oldu.

İDDİALI ÇIKIŞ: OY ORANIMIZ YÜZDE 41

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen bu kapsamda partisinin son anket çalışmasına ilişkin verileri açıkladı. Yaptıkları anket çalışmasında ekim ayı itibariyle AK Parti'nin oy oranının yüzde 41 seviyelerinde olduğunu ifade eden Şen, "Küsuratı da var. Küsurunu muhalefet partilerine hediye ediyoruz" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket! AK Partili isim rakam vererek paylaştı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen

PARTİNİN ÜYE SAYISI

AK Parti'deki üye sayılarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Şen, "Partimizin gençlik kollarının üye sayısı birçok partinin üye sayısından daha fazla" ifadelerini kullandı.

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