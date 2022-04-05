5 Nisan Avukatlar Günü - Son Dakika
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5 Nisan Avukatlar Günü

05.04.2022 11:53
5 Nisan Avukatlar Günü

Sinop Barosu tarafından "5 Nisan Avukatlar Günü" nedeniyle konuşan Baro Başkanı Av. Funda Öztürk Altuntaş, meslek sorunlarını dile getirerek birçok konuda iyileştirme ve çözüm talep etti.

Sinop Barosu tarafından "5 Nisan Avukatlar Günü" nedeniyle konuşan Baro Başkanı Av. Funda Öztürk Altuntaş, meslek sorunlarını dile getirerek birçok konuda iyileştirme ve çözüm talep etti.

5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla Sinop Valilik Meydanı Atatürk Anıtı önünde Sinop Barosu tarafından çelenk sunma töreni gerçekleşti. Programa Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, CHP Sinop İl Başkanı Av. İnan Savaş Yüksel ve Sinop Barosu üyesi avukatlar katıldı. Tören, Atatürk Anıtı'na baro çelenginin bırakılmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla devam etti.

Mesleklerinde yaşadıkları birçok sorunu dile getiren Altuntaş, "Bizleri ayrıştıran çoklu baro uygulamasından derhal vaz geçilmesini istiyoruz. Kadına yönelik şiddet davalarında baroların müdahale edebilmesini istiyoruz. Avukatlığın ekonomik sıkıntılarının giderilmesi için mesleki faaliyet alanının genişletilmesini, kamuda özel sektörde avukatlık kadrolarının arttırılmalarını istiyoruz. Meslek içi eğitimin zorunlu hale getirilmesini istiyoruz. Müvekkil-vekil ilişkisini düzenleyen vekaletnamelerin avukatların kendilerinin tanzim edebilmelerini istiyoruz. Savunduğumuz kişiler adına bilgi ve belgelere kolaylıkla ulaşabilmek istiyoruz. Arabuluculukta taraf vekilliğinin zorunlu hale getirilmesini istiyoruz. Kişisel Verilerin Korunma Kanunu'nda tanımlanan veri koruma görevini sadece hukukçuların ifa etmesini istiyoruz. Savunma hakkının lüks olmaktan çıkarılmasını, avukatlık hizmetlerindeki KDV'nin yüzde 18'den aşağıya çekilmesini istiyoruz. Kamu avukatlarımızın özlük haklarının iyileştirilmesini ve ek gösterge sorunlarının çözülmesini istiyoruz. Savunma görevi nedeniyle savunduğumuz kişi ve kurumlarla özdeşleştirilmek, üstlendiğimiz dava ve takipler nedeniyle öldürülmek, tehdit edilmek istemiyor, görevimiz yerine getirilirken her türlü şiddetten uzak bir ortamın sağlanmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Belirttikleri maddelerde isteklerinin yerine getirilmesini talep eden Altuntaş, bu iyileştirmelerin uygulamaya girmesi konusunda kararlı olduklarını dile getirdi. Düzenlenen tören, Atatürk anıtı önünde toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - SİNOP

5 Nisan Avukatlar Günü

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika 5 Nisan Avukatlar Günü - Son Dakika


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