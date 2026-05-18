66 Yıldır En Yağışlı Sezon!

18.05.2026 12:02
Tarım Bakan Yardımcısı Gizligider, yağış artışını ve iklim değişikliğinin etkilerini vurguladı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, "Son 66 yılın en yağışlı sezonunu geçiriyoruz. Geçtiğimiz yıla göre söyleyecek olursak ülke genelinde yüzde 73 yağış artışı var." dedi.

Gizligider, Tokat Valisi Abdullah Köklü ve ilgili kurumların müdürleriyle Turhal ilçesindeki Terminal Köprüsü civarında Yeşilırmak'ta tahkimat çalışması yapılan alanda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Yardımcısı Gizligider, Tokat ve Amasya'da yaşananları yakından takip ettiklerini söyledi.

Yaşananların, iklim değişikliğinin etkileri olduğunu dile getiren Gizligider, sözlerine şöyle devam etti:

"Belki bir ayda yağması gereken bir günde yağdı. Birkaç saatte de yağabiliyor. Yaşadığımız bu. Son 66 yılın en yağışlı sezonunu geçiriyoruz. Geçtiğimiz yıla göre söyleyecek olursak ülke genelinde yüzde 73 yağış artışı var. Dolayısıyla bu berekettir, ne kadar şükretsek az. Ama ani yağışların getirdiği bazı olumsuzluklar var. Bunların en az zararla atlatılması için ön tedbirler olarak elimizden geleni yapmakla mükellefiz. Onu yapmaya çalışıyoruz. Özel İdaremizle, AFAD'ımızla, belediyelerimizle, devletin bütün birimleriyle. Vatandaş yalnız değil, yalnız da olmayacak."

Tokat Valisi Abdullah Köklü de konunun başından beri Genel Müdür, Bakan Yardımcısı ve Bakan ile sürekli iletişim halinde olduklarını belirterek, son 4-5 gündür yaklaşık 500 araç ve 1200 personelle devletin tüm imkanlarıyla sahada çalışma yürüttüklerini aktardı.

Kaynak: AA

