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Politika

76 Yangınla Mücadele Edildi

76 Yangınla Mücadele Edildi
26.07.2025 21:44
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Bakan Yumaklı, 28'i orman, 48'i kırsal alanda olmak üzere toplam 76 yangınla mücadele edildiğini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Gün içerisinde 28'i ormanlık alanda, 48'i kırsallık alanda olmak üzere toplam 76 yangınla mücadele ettik" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara'da bulunan Yangın Yönetim Merkezi'nde yangınlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Yumaklı, gün içerisinde toplam 76 yangınla mücadele edildiğini ve bunların 28'inin ormanlık alanda olduğunu, 48'inin ise kırsallık alanda olduğunu açıkladı.

"Antalya Gazipaşa ve Mersin Silifke'deki yangınlar büyük ölçüde kontrol altına alındı"

Bakan Yumaklı, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Saat 12.10'da Ankara Eymir Gölü etrafındaki ODTÜ ormanında yangın çıktı. Hızlı bir şekilde müdahale oldu. Gerekli soğutma işlemleri büyük oranda bitti. 17.00 itibariyle kontrol altına alınmış oldu. Ankara'daki bu yangından sadece 5 dakika sonra Uşak Sivaslı'da daha önce kontrol altına aldığımız ve soğutma çalışmaları yapılan alanın yaklaşık 2 kilometre ötesinde yeni bir yangın başladı. O bölgede diğer yangınla ilgili soğutuma çalışmaları yapan arkadaşımız olduğu için birkaç dakika içerisinde müdahil oldular. 5 helikopter ve kara araçlarımızla birlikte müdahale ettik. Büyük oranda enerjisi düşmekle beraber risk devam ettiği için bütün gece boyunca bir çalışma gerçekleşmiş olacak. Saat 14.36'da yeni bir yangın haberi de Antalya, Serik'ten geldi. Orman dışı bir alanda başlayan yangın ormana sirayet etti. Arkadaşlarımız çok mücadele ettiler. Saat 20.00 itibariyle büyük ölçüde kontrol altına alındı. Şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor. Saat 15.30'da Kahramanmaraş'ta bir yangın ihbarı geldi. Onikişubat ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın, havadan ve karadan müdahale ile mücadele başlamış oldu. Halen müdahaleye devam ediyorlar. Bursa'da 2 yangın başladı. Harmancık'ta saat 16.06'da ve Kestel'de saat 17.40'ta başlayan yangınlara müdahale başladı. Antalya Gazipaşa ve Mersin Silifke'deki yangınlar büyük ölçüde kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor. Karabük Safranbolu'daki yangınla ilgili coğrafi koşulların, uçurumların olduğu bölgeler olduğunu söylemiştim. Maalesef burada mesafeyi çok yavaş kat ediyoruz. Bir müddet daha çalışmaya devam edeceğiz. Bu saydıklarım, büyüme potansiyeli olan yangınlar."

"28'i ormanlık alanda, 48'i kırsallık alanda olmak üzere toplam 76 yangınla mücadele ettik"

Gün içerisinde başlayıp hızlı müdahale ile söndürülen birçok yangının olduğuna değinen Yumaklı, "28'i ormanlık alanda, 48'i kırsallık alanda olmak üzere toplam 76 yangınla mücadele ettik. Ankara Eymir tamamen kontrol altında alındı, Antalya Gazipaşa, Mersin Silifke, Antalya Serik'te büyük ölçüde kontrol altına alınmış oldu. 3 ilimizdeki 4 yangında herhangi bir sorun kalmadı. Karabük Safranbolu, Uşak Sivaslı'daki 2'nci yangın, Kahramanmaraş Onikişubat, Bursa Harmancık ve Bursa Kestel yangınları şu anda devam ediyor. Tarihin en üst seviyesinde seyrediyor hava koşulları. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz de sürekli uyarı yapıyor. Sadece son 2 günde, Türkiye genelinde çok ciddi bir sıcaklık artışı oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz, tarihinde ilk kez 50 dereceyi ülkemizde aştığımızı ifade etti. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak yangınlara karşı uçaklarımızla, helikopterlerimizle, İHA'larımızla, karada 7 gün 24 saat görev yapan orman kahramanlarımızla, kara araçlarımızla, AFAD, valilik, yerel yönetimler, devletin bütün kurumları, STK'larımızla devlet olarak ne gerekiyorsa sahada varız. Biz hazırız aslında ama hiçbir bedel ödenmeyecek yangın söndürmenin yolu bu yangının çıkmamasını sağlamak. Bir kıvılcımın, bir ekosistemi yok edebileceğinden hareketle bütün vatandaşlarımızdan olağanüstü bir hassasiyet bekliyoruz" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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