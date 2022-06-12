AB Komisyonu Başkanı Leyen: "Ukrayna'nın AB adaylığı sonucu gelecek hafta belirlenecek" - Son Dakika
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AB Komisyonu Başkanı Leyen: "Ukrayna'nın AB adaylığı sonucu gelecek hafta belirlenecek"

12.06.2022 00:58
AB Komisyonu Başkanı Leyen: "Ukrayna'nın AB adaylığı sonucu gelecek hafta belirlenecek"

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Ukrayna'nın AB aday statüsüne ilişkin görüşmeler önümüzdeki hafta içinde sonuçlandırılacak" dedi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, " Ukrayna'nın AB aday statüsüne ilişkin görüşmeler önümüzdeki hafta içinde sonuçlandırılacak" dedi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ziyaret gerçekleştirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basında konuşan Leyen, Ukrayna'nın AB adaylığına ilişkin çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Bu değerlendirme üzerinde gece gündüz çalışıyoruz. Nisan ayında Zelenskiy'e bunun üzerinde yorulmadan çalışacağımıza dair söz verdim. Ukrayna'nın AB aday statüsüne ilişkin görüşmeler önümüzdeki hafta içinde sonuçlandırılacak" dedi.

Bu süreçte Ukrayna halkının yanında olduklarını dile getiren Leyen, "Ukrayna halkı inanılmaz bir güç, motivasyon ve dayanıklılık gösterdi, birlikte olacağımıza derinden inanıyorum. Bu korkunç acımasız savaşın üstesinden geleceksiniz, biz yapacağız ve siz de bu güzel ülkeyi yeniden inşa edecek ve Ukrayna'yı modernize edeceksiniz" ifadelerini kullandı.

Von der Leyen, geçtiğimiz 8 Nisan'da Kiev'e ziyaret gerçekleştirmiş ve Zelenskiy'e, AB'ye giriş anketini teslim etmişti. - KİEV

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Leyen: 'Ukrayna'nın AB adaylığı sonucu gelecek hafta belirlenecek' Leyen: 'Ukrayna'nın AB adaylığı sonucu gelecek hafta belirlenecek'
Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AB Komisyonu Başkanı Leyen: 'Ukrayna'nın AB adaylığı sonucu gelecek hafta belirlenecek' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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