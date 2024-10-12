ABB Başkanı Yavaş'tan Ankara'nın Başkent oluşunun 101. yıl dönümü mesajı - Son Dakika
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Politika

ABB Başkanı Yavaş'tan Ankara'nın Başkent oluşunun 101. yıl dönümü mesajı

ABB Başkanı Yavaş\'tan Ankara\'nın Başkent oluşunun 101. yıl dönümü mesajı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'nın Başkent oluşunun 101. yıl dönümünü yayınladığı bir mesajla kutladı.

12.10.2024 15:52  Güncelleme: 16:02
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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'nın Başkent oluşunun 101. yıl dönümünü yayınladığı bir mesajla kutladı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'nın Başkent oluşunun 101. yılını kutlamak üzere yayınladığı mesajda 13 Ekim 1923'ün sadece bir tarih değil, Türk halkının bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin bir simgesi olduğunu vurguladı.

Mesajında Kurtuluş Savaşı'nın karargahı olan Ankara'nın, bağımsızlığın ve egemenliğin teminatı olduğunu belirten Yavaş, "Başkent Ankara, Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyonuyla çağdaş Türkiye'nin temellerinin atıldığı yer olmuştur. Bizler, bu emaneti sahiplenmenin ve geliştirme sorumluluğunun bilinciyle, Ankara'mızı daha ileriye taşımak için durmadan çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Ankara'yı ikinci yüzyıla sağlam adımlarla taşımaya kararlıyız"

Ankara'nın başkent oluşunun Ankara halkına sadece bir miras değil, aynı zamanda büyük bir sorumluluk olduğunu hatırlatan Yavaş, bu sorumlulukla, Türk halkının geleceğini daha aydınlık kılmak ve daima omuz omuza ilerlemek gerektiğini belirterek şu mesajı iletti:

"Yeşil alanlarımızı artırmak, kırsal kalkınma projeleriyle toplumsal dayanışmayı güçlendirmek, öğrenci dostu uygulamalarla gençlerimizi desteklemek için var gücümüzle gayret gösteriyoruz. Şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir bir yönetim anlayışıyla, Ankara'yı ikinci yüzyıla sağlam adımlarla taşımaya kararlıyız. Bugün, başkentimizin geçmişine, değerlerine ve mücadelelerine saygı duruşunda bulunarak başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, millet iradesi için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnetlerimizi sunuyoruz. Unutmayalım ki bağımsızlığımızın sembolü olan bu şehirde, hürriyet meşalesini asla söndürmeyecek, geleceğimizi birlikte aydınlatma kararlılığını her zaman sürdüreceğiz." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika ABB Başkanı Yavaş'tan Ankara'nın Başkent oluşunun 101. yıl dönümü mesajı - Son Dakika

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