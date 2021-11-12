Abbas'ın başdanışmanı el-Hebbaş'tan Vakıflar Genel Müdürlüğüne ziyaret - Son Dakika

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Din İşlerinden Sorumlu Başdanışmanı Şeyh Mahmud el-Hebbaş ve beraberindeki heyet, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy'u makamında ziyaret etti.

Vakıflar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ziyarette bir konuşma yapan Genel Müdür Ersoy, Filistin konusunun Türkiye için mukaddes olduğunu belirtti.

Ersoy, "Ülkemizdeki herkes bu hassasiyeti taşıyor, Mescid-i Aksa'ya yapılan her saldırı bizlerin içini acıtıyor. Filistin halkının her talebi bizler için önemlidir. Bugün buraya yaptığınız ziyaretin başlıca amacı olan ve Filistinli kurum uzmanı kardeşlerimizin arşiv tasnifi konusunda almak istedikleri eğitim için Vakıf Uzmanlarımızın memnuniyetle yardımcı olacaklarını belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.

Mahmud el-Hebbaş da Hazreti Muhammed'in " Kudüs'e gidin, gidemiyorsanız kandillerinde yakılmak üzere yağ gönderin" dediğini belirterek, İslam ülkelerinin, yaptıkları çalışmalarla Kudüs'ün güçlenmesine katkı sunduklarını bildirdi.

Görüşmede, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Filistinli kurumlar arasında karşılıklı belge değişimi, arşiv belgelerinin tasnifi ve korunmasına yönelik bilgi ve deneyim paylaşılması hususunda iş birliği alanları hakkında istişarede bulunuldu. İş birliğine yönelik protokol imzalanması hususunda mutabakata varan taraflar, çalışmaların diplomatik kanallardan yürütüleceğini ifade etti.