ABD Başkanı Donald Trump, aralarında Çin ve Avrupa Birliği'nin de yer aldığı 14 ticaret ortağına yönelik yüzde 20'ye varan yeni gümrük vergileri uygulanmasını önerdi. ABD'li bir yetkili yönetimin Çin ve AB'nin yanı sıra Bangladeş, Endonezya, Güney Kore, Hindistan, İsviçre, Japonya, Kamboçya, Malezya, Singapur, Tayland, Tayvan ve Vietnam'a da gümrük vergileri önerdiğini açıkladı. Ocak 2027'de konuya ilişkin ek oturumların düzenlenmesi ve kamuoyu görüşünün alınması bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump liderliğindeki Washington yönetimi, sanayide "yapısal kapasite fazlasıyla" mücadele gerekçesiyle 14 ticaret ortağına yeni gümrük vergileri uygulanmasını önerdi. Duyuru, ABD'nin dış ticaret politikasını belirleyen başkanlık bünyesindeki ABD Ticaret Temsilciliği tarafından bazı ülkelerin devlet desteğiyle piyasa talebinin üzerinde üretim kapasitesi oluşturarak Amerikan sanayisine zarar verdikleri iddiasıyla başlatılan soruşturmanın tamamlanmasının ardından geldi.

Trump yönetimi, 8 aylık soruşturmanın ardından bugün Çin, Avrupa Birliği ve ABD'nin diğer 12 büyük ticaret ortağına gelecek yıl yürürlüğe girmek üzere yüzde 20'ye varan yeni gümrük vergileri uygulanmasını önerdi.

Yeni teklif ile Çin ürünlerine yönelik yüzde 20'lik yeni vergilerin mevcut tarifelere eklenmesi nedeniyle, en yüksek toplam vergi yükünün Çin'e uygulanması öngörülmüş oldu.

Duyuru öncesinde gazetecilere brifing veren bir ABD yetkilisi, "Çin'in bu adımlardan hoşlanmadığını biliyoruz, ancak onlarla istikrar arıyoruz. Çin de bizimle istikrar arıyor" dedi. Yetkili, Trump'ın geçtiğimiz hafta Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yaptığı görüşmenin "gerçekten harika" geçtiğini de ifade etti.

Yetkili, yeni gümrük vergilerinin ek oturumlar düzenlenmeden ve kamuoyu görüşlerinin alınacağı süreç tamamlanmadan yürürlüğe girmeyeceğini açıkladı. ABD'li yetkili, bunun "muhtemelen en erken ocak ayında" gerçekleşeceğini de ifade etti.

Yeni gümrük vergilerinin hedefindeki ülkeler

ABD'li üst düzey yetkili, yönetimin Çin'in yanı sıra Avrupa Birliği, Bangladeş, Endonezya, Güney Kore, Hindistan, İsviçre, Japonya, Kamboçya, Malezya, Singapur, Tayland, Tayvan ve Vietnam'a da gümrük vergileri önerdiğini söyledi. Soruşturma kapsamında olan Meksika ve Norveç hakkında ise delillerin değerlendirilmesi devam ettiği için şimdilik herhangi bir adım öngörülmedi.

Yeni teklife göre Çin'in yanı sıra diğer bazı Asya ülkeleri de yüksek vergilerle karşı karşıya kalacak. Teklifte Vietnam'a yüzde 20 oranında yeni vergi önerilirken Kamboçya, Endonezya ve Malezya için yüzde 18 oranı öngörülüyor. Hindistan'a ise yalnızca devam eden görüşmelerin bir anlaşmayla sonuçlanması halinde yüzde 17 oranı uygulanması öngörülüyor.

"Çin'e yönelik yüzde 20'lik vergi bir anlaşma oranı"

Yetkili, ülkelerin vereceği karşılığa göre oranların daha da yükselebileceğini ifade ederek, birçok Çin ürününe uygulanması öngörülen yüzde 20'lik vergiyi "bir anlaşma oranı" olarak nitelendirdi. Görüşmelerin seyrine göre bu oranın yükselebileceğine işaret eden üst düzey yetkili, aslında soruşturmanın Çin'e yüzde 40, Vietnam'a ise yüzde 35 oranında yeni vergi uygulanmasının "haklı gerekçelere dayandığı" sonucuna vardığını, ancak devam eden görüşmeler nedeniyle şimdilik daha düşük oranlar teklif edildiğini belirtti.

Yeni gümrük vergileri, Trump yönetiminin yabancı ülkelerin aşırı üretim kapasitesi oluşturmak amacıyla sağladığını öne sürdüğü devlet desteklerini ve saldırgan ticaret politikalarını hedef alıyor. ABD'li yetkililer, bunların "makul olmadığı, ABD ticaretine yük getirdiğini veya ticareti kısıtladığını" düşünüyor.

ABD'li üst düzey yetkili, "Ne yazık ki bu yeni bir mesele değil. Durum, küresel ölçekte ciddi dengesizlikler oluşturdu ve özellikle ABD ticaretine zarar verdi" dedi.

"Yeni gümrük vergileri, müzakere edilen oranları aşmayacak "

ABD'li yetkili, yeni vergilerin Trump yönetimiyle yapılan ticaret anlaşmalarındaki sınırları aşmayacağını da söyledi. Bu nedenle yeni tedbirlerin bazı ortaklar üzerindeki etkilerinin daha sınırlı olması bekleniyor.

Buna göre Avrupa Birliği, Güney Kore ve Japonya gibi ortaklara, son aylarda Trump yönetimiyle uzlaştıkları yüzde 15 oranının uygulanması öngörülüyor. Çin ile bir yıl önce varılan ticaret ateşkesinde de yüzde 20 oranında tavan oran öngörülüyor ancak, bu anlaşmanın süresi 10 Ocak'ta doluyor.

Vergiler aynı zamanda ABD Yüksek Mahkemesinin şubat ayında iptal ettiği gümrük vergilerinin yerini almayı amaçlıyor. Bu çerçevede yeni vergilerin, bazı durumlarda "zorla çalıştırma" meselesi nedeniyle ABD'nin en büyük 60 ticaret ortağına temmuz ayında uygulanmaya başlanan yüzde 10 ila yüzde 12,5 arasındaki vergilerin yerine geçmesi öngörülüyor. Ülkelere özgü oranların, yeni bir bildirimle açıklanması bekleniyor.

Trump, 60 ticaret ortağına gümrük vergileri uygulamaya başlamıştı

ABD Başkanı Trump, ilk döneminde 2018'den itibaren birçok Çin ürününe yüzde 25'e varan gümrük vergileri getirmişti. İkinci döneminde uyguladığı geniş kapsamlı vergiler ise bu yıl şubat ayında Yüksek Mahkeme tarafından iptal edilmiş, ardından Trump yönetimi temmuz ayında farklı bir hukuki gerekçeyle 60 ticaret ortağına yüzde 10 ila 12,5 oranında vergiler uygulamaya başlamıştı.

Yeni teklif ile bu vergilerin yerine daha yüksek oranlar getirilmesi öngörülüyor. Çin için önerilen yüzde 20'lik oran da, temmuz ayındaki yüzde 12,5'lik oranın yerini alıyor. Çin söz konusu olduğunda, Trump'ın ilk döneminden kalan yüzde 25'lik vergiler de ayrıca devam ediyor.