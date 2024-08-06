ABD Başkanı Biden ve Başkan Yardımcısı Harris İran'ın İsrail'e beklenen misillemesini görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

ABD Başkanı Biden ve Başkan Yardımcısı Harris İran'ın İsrail'e beklenen misillemesini görüştü

ABD Başkanı Biden ve Başkan Yardımcısı Harris İran\'ın İsrail\'e beklenen misillemesini görüştü

ABD Başkanı Biden ve Başkan Yardımcısı Harris, ulusal güvenlik ekibiyle bir araya gelerek İran'ın İsrail'e gerçekleştirmesi beklenen misillemesi ve Irak'ta ABD askerlerinin yaralandığı Ayn el-Esed Hava Üssü'ne yönelik saldırıyı görüştü. İran ve İsrail arasındaki gerginlik artıyor.

06.08.2024 10:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Biden ile Başkan Yardımcısı Harris, ulusal güvenlik ekibiyle bir araya gelerek İran'ın İsrail'e gerçekleştirmesi beklenen misillemesi ve Irak'ta ABD askerlerinin yaralandığı Ayn el-Esed Hava Üssü'ne yönelik saldırıyı görüştü.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Tahran'da öldürülmesinin ardından İran'ın İsrail'e gerçekleştirmesi beklenen misilleme saldırısı nedeniyle bölgedeki gerginlik giderek artıyor. ABD Başkanı Biden ile Başkan Yardımcısı Harris, Beyaz Saray'daki Durum Odası'nda ulusal güvenlik ekibi ile bir araya geldi. Orta Doğu'daki son gelişmelerin ele alındığı toplantıda Biden ve Harris, Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Eses Hava Üssü'ne düzenlenen ve bazı ABD askerlerinin yaralandığı son roket saldırısına dair bilgilendirildi. ABD'nin güçlerini savunmak ve saldırıya karşılık vermek için atılacak adımlar masaya yatırıldı.

"İran tehdidini, gerilim azaltılmasına yönelik çabaları ve İsrail'e desteği görüştük"

Biden da toplantıya dair sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "İran ve vekillerinin oluşturduğu tehditler, bölgesel gerginliği azaltmaya yönelik diplomatik çabalar ve İsrail'e tekrar saldırı düzenlenmesi halinde vereceğimiz destek konusunda güncellemeler aldık. Ayrıca askerlerimiz savunmak ve personelimize yönelik herhangi bir saldırıya kendi seçtiğimiz şekilde ve yerde karşılık vermek için attığımız adımları da görüştük" ifadelerini kullandı.

ABD istihbaratı, Hizbullah'tan, İran'dan ve İran destekli gruplardan 2 saldırı dalgası bekliyor

ABD'li haber sitesi Axios ve İngiliz haber ajansı Reuters'ın 3 ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberlerine göre ulusal güvenlik ekibi, Biden ve Harris'e İran ve Hizbullah'ın İsrail'e karşı misilleme saldırısını ne zaman başlatacağının henüz belli olmadığını söyledi. Ulusal güvenlik ekibi ayrıca "ABD istihbaratının Hizbullah'tan, İran'dan ve İran destekli gruplardan gelecek 2 saldırı dalgasını içeren bir senaryonun gerçekleşmesinin beklediğini" ifade etti. Yetkililer, ilk önce kimin saldıracağının ve nasıl bir saldırı gerçekleştireceklerinin henüz belli olmadığını ifade etti. ABD'li bir yetkili, istihbaratın İran ve Hizbullah'ın misilleme saldırı üzerinde hala çalıştığını ve her ikisinin de tam olarak ne yapmak istediklerine karar vermediklerini gösterdiğini söyledi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

İsrail, Irak, İran, Orta Doğu, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika ABD Başkanı Biden ve Başkan Yardımcısı Harris İran'ın İsrail'e beklenen misillemesini görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


01:11 Vahşetin her detayı kan donduran cinsten İple boğulduktan sonra tecavüze uğramış Vahşetin her detayı kan donduran cinsten! İple boğulduktan sonra tecavüze uğramış
00:09 Bu sözleri çok konuşulur Jose Mourinho, Lille mağlubiyetini tek bir futbolcuya bağladı Bu sözleri çok konuşulur! Jose Mourinho, Lille mağlubiyetini tek bir futbolcuya bağladı
21:00 Hamas’ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu
20:23 Tarlada uyuyakalan küçük kız kamyonun altında can verdi, yakınları şoförü vurarak öldürdü Tarlada uyuyakalan küçük kız kamyonun altında can verdi, yakınları şoförü vurarak öldürdü
18:51 Hizbullah lideri Nasrallah: Hayfa bölgesinin sakinleri her türlü senaryoya hazırlıklı olmalı Hizbullah lideri Nasrallah: Hayfa bölgesinin sakinleri her türlü senaryoya hazırlıklı olmalı
10:17 Dolar güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:12 Arkadaşının “Gitme“ uyarısını dikkate almadı, bedelini canıyla ödedi Arkadaşının "Gitme" uyarısını dikkate almadı, bedelini canıyla ödedi
10:10 Emlakçılar, öğretmen, doktor ve avukatlardan dert yanıyor: Kazancımıza ortak çıktılar Emlakçılar, öğretmen, doktor ve avukatlardan dert yanıyor: Kazancımıza ortak çıktılar
10:09 Venezuela Devlet Başkanı Maduro, destekçilerine WhatsApp’ı silme çağrısı yaptı Venezuela Devlet Başkanı Maduro, destekçilerine WhatsApp'ı silme çağrısı yaptı
10:09 Altın güne nasıl başladı İşte detaylar Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar
10:02 Ziraat Bankası yılın ilk yarısında kârını açıkladı: Açık ara birinci Ziraat Bankası yılın ilk yarısında kârını açıkladı: Açık ara birinci
09:56 Uygunsuz davranışlarda bulunduğu için Olimpiyat Köyü’nden kovulduğu iddia edilen kadın yüzücü, sessizliğini bozdu Uygunsuz davranışlarda bulunduğu için Olimpiyat Köyü'nden kovulduğu iddia edilen kadın yüzücü, sessizliğini bozdu
09:54 Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Cumhurbaşkanı adayı olurum Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Cumhurbaşkanı adayı olurum
09:33 Bakanlık, ayçiçek yağı için yeni düzenleme yaptı Bakanlık, ayçiçek yağı için yeni düzenleme yaptı
09:25 İmamın eşini başka imam kaçırdı Skandal olayda aile meclisinden “Öldürün“ talimatı İmamın eşini başka imam kaçırdı! Skandal olayda aile meclisinden "Öldürün" talimatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2024 04:44:32. #1.12#
SON DAKİKA: ABD Başkanı Biden ve Başkan Yardımcısı Harris İran'ın İsrail'e beklenen misillemesini görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement