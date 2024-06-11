ABD Başkanı Joe Biden, oğlu Hunter Biden'ın suçlu bulunmasının ardından açıklama yaptı

Politika

ABD Başkanı Joe Biden, oğlu Hunter Biden'ın uyuşturucu etkisi altındayken silah satın almakla suçlandığı davada jüri tarafından suçlu bulunmasının ardından yaptığı açıklamada, "Bu davanın sonucunu kabul edeceğim" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, oğlu Hunter Biden'ın uyuşturucu etkisi altındayken silah satın almakla suçlandığı davada jüri tarafından suçlu bulunmasının ardından açıklamalarda bulundu. Biden, "Geçen hafta da söylediğim gibi, ben Başkanım ama aynı zamanda bir babayım. Jill ve ben oğlumuzu çok seviyoruz ve onun bugün geldiği noktayla gurur duyuyoruz. Sevdiklerinin bağımlılıkla mücadelesine destek veren pek çok aile, sevdiği birinin diğer tarafa geçtiğini, iyileşme sürecinde bu kadar güçlü ve dirençli olduğunu görmenin verdiği gurur duygusunu anlar" dedi.

Biden, "Geçen hafta da söylediğim gibi, bu davanın sonucunu kabul edeceğim ve Hunter temyiz başvurusunu değerlendirirken yargı sürecine saygı duyacağım. Jill ve ben, sevgimiz, desteğimizle her zaman Hunter'ın ve ailemizin geri kalanının yanında olacağız. Bunu hiçbir şey değiştiremeyecek" ifadelerini kullandı.

"Hayal kırıklığına uğradım"

Hunter Biden ise suçlu bulunmasından dolayı "hayal kırıklığına uğradığını" ancak ailesinin sevgisi için "minnettar" olduğunu söyledi.

Hunter Biden'ın avukatı Abbe Lowell da yaptığı açıklamada, karardan dolayı "doğal olarak hayal kırıklığına uğradıklarını" ancak "Hunter için mevcut olan tüm yasal yolları takip etmeye" devam edeceklerini söyledi. Lowell, "Hunter, bu dava da dahil olmak üzere iyileşme sürecinde yaşadığı her şey boyunca, ailesinin sevgisi ve desteği için minnettar" dedi.

Jüri, Hunter Biden'ı tüm suçlamalardan suçlu bulmuştu

Jüri, 3 saatlik görüşmenin ardından Hunter Biden'ı, hakkındaki federal lisanslı bir silah satıcısına yalan söylemek, silah alırken yanlış beyanda bulunmak ve 11 gün boyunca yasa dışı olarak silah bulundurmak suçlarından tamamından suçlu bulmuştu.

Jürinin kararının ardından ilk kez bir başkan görevdeyken aile üyesi suçlu bulunmuş oldu. Hunter Biden'ın işlediği suçlar Biden'ın başkanlık görevinden öncesine dayanıyor. Hunter Biden, 25 yıla kadar hapis ve 750 bin dolara kadar para cezasıyla karşı karşıya kalabilir ancak muhtemelen ilk kez suç işleyen biri olarak çok daha az ceza alacak.

Öte yandan Biden, daha önce oğlu Hunter Biden'ın cezasını affetmeyeceğini açıklamıştı. - WASHINGTON