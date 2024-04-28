ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu telefonda görüştü - Son Dakika
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Politika

ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu telefonda görüştü

ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a karşı verilen başarılı savunma ve İsrail'in güvenliğine olan bağlılığı konuşmak için telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ayrıca Gazze Şeridi'ndeki ateşkesin sağlanması, rehinelerin serbest bırakılması, insani yardımın artırılması ve Refah konusu ele alındı.

28.04.2024 22:36
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ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu telefonda görüştü.

ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Başkan Biden bugün erken saatlerde Başbakan Netanyahu ile görüştü. Başkan, bu ayın başlarında İran'ın füze ve insansız hava aracı saldırısına karşı verilen başarılı savunmanın ardından İsrail'in güvenliğine olan sarsılmaz bağlılığını bir kez daha teyit etti" denildi.

Görüşmede Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanması ve İsrailli rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik devam eden müzakerelerin de ele alındığı ifade edilen açıklamada, Biden ve Netanyahu'nun insani yardımın artırılması ve yardım için yeni geçiş noktalarının açılmasını da görüştüğü belirtildi. Açıklamada, Biden'ın görüşmede insani yardımların yardım kuruluşları ile tam bir koordinasyon içerisinde sürdürülmesi ve geliştirilmesi gerektiğini vurguladığı aktarıldı.

Biden ve Netanyahu'nun Refah konusunu da ele aldıkları ifade edilen açıklamada, "Başkan net tutumunu yineledi" denildi.

ABD, uygun ve inandırıcı bir insani plan olmadan İsrail'in Refah kentine yönelik askeri harekatını destekleyemeyeceğini açıklamıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu telefonda görüştü - Son Dakika

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