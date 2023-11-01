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ABD Başkanı Joe Biden ve Ürdün Kralı 2. Abdullah, Filistinlilerin Gazze'den zorla çıkarılmamasını sağlamanın kritik önem taşıdığı konusunda mutabık kaldı - Son Dakika

ABD Başkanı Joe Biden ve Ürdün Kralı 2. Abdullah, Filistinlilerin Gazze'den zorla çıkarılmamasını sağlamanın kritik önem taşıdığı konusunda mutabık kaldı

Son Güncelleme: 01.11.2023 12:16

ABD Başkanı Joe Biden, Ürdün Kralı Abdullah'la yaptığı telefon görüşmesinde, Filistinlilerin Gazze'den zorla çıkarılmamasının önemini vurguladı. Liderler, Gazze'deki sivillere yardım ve temel hizmetlerin sağlanması konusunda ortak taahhütlerini iletti. Biden, Ürdün'e desteğini yineleyerek, Ürdün'ü kritik bir müttefik olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Joe Biden ve Ürdün Kralı 2. Abdullah, Filistinlilerin Gazze'den zorla çıkarılmamasını sağlamanın kritik önem taşıdığı konusunda mutabık kaldı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden, Ürdün Kralı Abdullah'la telefonda görüştü.

Görüşmede, taraflar, Filistinlilerin Gazze'den zorla çıkarılmamasını sağlamanın kritik önem taşıdığı konusunda mutabık kaldı.

Gazze'deki son gelişmeleri ele alan liderler, Gazze'deki sivillere yönelik insani yardımların artırılması, devamlılığı ve temel hizmetlerin yeniden başlatılması konusunda ortak taahhütlerini iletti.

Biden, " İsrail'in vatandaşlarını savunup terörle mücadele ederken", sivil hayatların korunması ve uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmesi gerektiğini söyledi.

"Bölgesel istikrarı destekleyen rolü"nden dolayı Kral Abdullah'a teşekkür eden Biden, kritik bir müttefik olarak nitelendirdiği Ürdün'e desteğini yineledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika ABD Başkanı Joe Biden ve Ürdün Kralı 2. Abdullah, Filistinlilerin Gazze'den zorla çıkarılmamasını sağlamanın kritik önem taşıdığı konusunda mutabık kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD Başkanı Joe Biden ve Ürdün Kralı 2. Abdullah, Filistinlilerin Gazze'den zorla çıkarılmamasını sağlamanın kritik önem taşıdığı konusunda mutabık kaldı - Son Dakika
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