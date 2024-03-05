ABD\'de Süper Salı: Cumhuriyetçi Parti 15, Demokrat Parti 16 eyalette seçim düzenleyecek

ABD'de partilerin başkan adaylarının belirlenmesi için en fazla ön seçimin yapıldığı 'Süper Salı'da Cumhuriyetçi Parti 15, Demokrat Parti ise 16 eyalette seçim düzenleyecek.
ABD'de seçim için kritik bir öneme sahip 'Süper Salı'da seçmenler Kasım ayında düzenlenecek başkanlık seçiminde sandıkta kimi görmek istediklerine karar verecek. Partilerin başkan adaylarının belirlenmesi için en fazla ön seçimin gerçekleştirileceği ülkede, Cumhuriyetçi Parti 15, Demokrat Parti ise 16 eyalette ön seçime girecek.
ABD'de 1976'dan bu yana Süper Salı olarak nitelendirilen önemli günde seçmenler, başkan adayını belirleyecek seçiciler kurulu delegelerine oy verecek. Toplam delege sayısının üçte birinden fazlasının bugün seçilecek olması nedeniyle Süper Salı kritik bir önem taşıyor. Cumhuriyetçi Parti'den başkan adayını belirleyecek 874 delege, Demokrat Parti'den ise bin 420 delege bugün seçilecek.
Öte yandan, Demokratların aday adayı ABD Başkanı Joe Biden ve Cumhuriyetçi Parti'nin aday adayı Donald Trump'ın adaylığına kesin gözüyle bakılıyor. Süper Salı Trump'ın rakibi Nikki Haley'nin son şansı olarak görülürken, ön seçimlerdeki tek zaferini Washington'da kazanan Halley'in bugünün ardından seçimden çekilmesi bekleniyor.
Donald Trump'ın şu ana kadar gerçekleştirilen ön seçimlerde 273, rakibi Nikki Haley'in ise 43 delege kazandı. - WASHINGTON
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