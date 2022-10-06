ABD'den Amini protestolarını engellemeye çalışan 7 İranlı yetkiliye yaptırım - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'den Amini protestolarını engellemeye çalışan 7 İranlı yetkiliye yaptırım

06.10.2022 22:32
ABD'den Amini protestolarını engellemeye çalışan 7 İranlı yetkiliye yaptırım

ABD hükümeti, İranlı Mahsa Amini'nin ölümünün ardından ülkedeki barışçıl gösterilerin engellenmesi ve internetin kısıtlanması nedeniyle 7 İranlı yetkiliye yaptırım uyguladı.

ABD hükümeti, İranlı Mahsa Amini'nin ölümünün ardından ülkedeki barışçıl gösterilerin engellenmesi ve internetin kısıtlanması nedeniyle 7 İranlı yetkiliye yaptırım uyguladı. Yaptırım listesinde İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi ve İletişim Bakanı Eisa Zarepour'da yer aldı.

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin başörtüsü kullarına uymadığı gerekçesiyle ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde başlayan gösteriler devam ederken, ABD hükümeti, İranlı Mahsa Amini'nin ölümünün ardından ülkedeki barışçıl gösterilerin engellenmesi ve internetin kısıtlanması nedeniyle 7 İranlı yetkiliye yaptırım uyguladı. ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi tarafından yapılan açıklamada, İçişleri ve İletişim Bakanları ve birkaç kolluk kuvveti liderinin yaptırımların hedefi olduğu belirtildi. Yaptırım listesinde yer alan isimler arasında, İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, İletişim Bakanı Eisa Zarepour, İran Siber Polis Başkanı Vahid Mohammad Naser Majid'in yer aldığı aktarıldı.

ABD Hazine Müsteşarı Brian Nelson yaptığı açıklamada, "ABD, İran hükümetinin interneti kısıtlamasını ve barışçıl protestoların şiddetle bastırılmasını kınıyor. Bu tür eylemleri yönlendiren ve destekleyenleri hedef almaktan çekinmeyeceğiz" dedi. Gazetecileri Koruma Komitesi'ne göre, Amini'nin ölümünden sonra başlayan gösterilerde 17 Eylül'den bu yana en az 35 gazeteci ve fotoğrafçının gözaltına alındığı aktarıldı.

Ne olmuştu?

Tahran'da 13 Eylül'de ahlak polisi olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra hastaneye kaldırılan Mahsa Amini, 16 Eylül'de hayatını kaybetmişti. Amini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze merasimi sonrasında başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı. Tahran Emniyet Müdürlüğü Mahsa Amini'nin ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada, Amini'nin uygun olmayan başörtüsü nedeniyle gözaltına alındığını ve ardından karakolda hiçbir fiziki temas olmadan baygınlık geçirdiğini belirtmişti.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları, güvenlik güçleri tarafından şimdiye kadar en az 154 kişinin öldürüldüğünü öne sürmüş, İran devlet televizyonu, ülke genelindeki protestolarda aralarında polis memurları ve Devrim Muhafızlarına bağlı Besic milislerinin üyelerinin de bulunduğu en az 41 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. - WASHINGTON

YORUMLAR
500
ABD'den İran'ın içişleri ile iletişim bakanlarına yaptırım ABD'den İran'ın içişleri ile iletişim bakanlarına yaptırım İranlı komutandan 'protestolarda gözaltına alınanların çoğunun ortalama yaşı 15' açıklaması İranlı komutandan 'protestolarda gözaltına alınanların çoğunun ortalama yaşı 15' açıklaması
Kaynak: İHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Togo Cumhuriyeti, Mahsa Emini, İran, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika ABD'den Amini protestolarını engellemeye çalışan 7 İranlı yetkiliye yaptırım - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:24 Fenerbahçe'nin başarısı, Türkiye'nin UEFA sıralamasındaki yerini değiştirdi
00:17 Prag'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zamanı gelirse Suriye Başkanı Esad ile görüşebiliriz
00:07 Başakşehir, deplasmanda Rigas Skola ile 0-0 berabere kaldı
23:57 Fenerbahçe, sahasında AEK Larnaca'yı 2-0 mağlup etti!
23:50 Son seçim anketi Ankara'da yapıldı! İşte CHP'nin yüzde 27.4 oy aldığı anketin sonuçları
23:37 Fransızlardan Türk taraftarlara skandal muamele! Tepkilerin ardı arkası kesilmedi
23:32 Erdoğan'dan "Bir gece ansızın gelebiliriz mesajınızla Yunanistan'a saldırabiliriz mi diyorsunuz?" sorusuna net cevap: Konuyu doğru anlamışsın
22:59 Yatalak hastaya kötü muamele yapılan olayla ilgili 4 kişi tutuklandı!
22:28 TBMM Genel Kurulu'nda, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin yeni düzenlemenin 12 maddesi daha kabul edildi
22:28 ABD Başkanı Biden sırf marihuana taşıdığı için tutuklu bulunanlara af çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2022 01:02:19. #1.12#
SON DAKİKA: ABD'den Amini protestolarını engellemeye çalışan 7 İranlı yetkiliye yaptırım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement