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ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Türkiye'yi Ziyaret Edecek - Son Dakika
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ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Türkiye'yi Ziyaret Edecek

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili ve Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması çerçevesinde, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar'ın davetlisi olarak 28-29 Ocak 2024 tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edecek. Ziyaret sırasında Türkiye-ABD ikili ilişkileri, bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüşmeler yapılması planlanıyor.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Türkiye\'yi Ziyaret Edecek
27.01.2024 - 17:19,
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ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili ve Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması çerçevesinde, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar'ın davetlisi olarak 28-29 Ocak 2024 tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edecek.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, ABD Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Vekili ve Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması çerçevesinde, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar'ın davetlisi olarak 28-29 Ocak 2024 tarihlerinde Türkiye'ye ziyarete gelecek.

Stratejik Mekanizma toplantısı sırasında yapılacak kapsamlı istişarelerde Türkiye-ABD ikili ilişkilerinin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası konularda görüş teatisinde bulunulması bekleniyor. - ANKARA

Kaynak: İHA
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