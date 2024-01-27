ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Türkiye\'yi Ziyaret Edecek

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili ve Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması çerçevesinde, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar'ın davetlisi olarak 28-29 Ocak 2024 tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edecek.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, ABD Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Vekili ve Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması çerçevesinde, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar'ın davetlisi olarak 28-29 Ocak 2024 tarihlerinde Türkiye'ye ziyarete gelecek.

Stratejik Mekanizma toplantısı sırasında yapılacak kapsamlı istişarelerde Türkiye-ABD ikili ilişkilerinin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası konularda görüş teatisinde bulunulması bekleniyor. - ANKARA