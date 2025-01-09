ABD Grönland'daki Askeri Varlığını Arttırmayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

ABD Grönland'daki Askeri Varlığını Arttırmayacak

ABD, Grönland'daki askeri varlığını artırma planı olmadığını duyurdu. Trump'ın sözlerine yanıt.

09.01.2025 15:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin Kopenhag Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, "ABD'nin Grönland'daki mevcut askeri varlığını arttırmak gibi bir planımız yok" denildi.

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın "Grönland'ın ABD'nin kontrolünde olması gerektiğine" dair tepki çeken açıklamasının ardından oğlu Donald Trump Jr., Danimarka'ya bağlı özerk bölge olan Grönland'ı ziyaret etmişti. ABD'nin Kopenhag Büyükelçiliği, ABD'nin Grönland'daki askeri varlığına ilişkin açıklama yaptı. Büyükelçilik sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, "ABD'nin Grönland'daki mevcut askeri varlığını arttırmak gibi bir planımız yok. Her türlü önerinin ortak güvenlik ihtiyaçlarımızı karşıladığından emin olmak için Kopenhag ve Nuuk ile yakın bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz" denildi.

ABD için hayati önem taşıyor

Grönland, Avrupa'dan Kuzey Amerika'ya giden en kısa rotanın ada üzerinden geçmesi nedeniyle ABD ordusu ve balistik füze erken uyarı sistemi için hayati önem taşıyor.

ABD ordusu Grönland'ın kuzeybatısındaki Pituffik hava üssünde bulunuyor.

Danimarka'da siyasi partiler bir araya geliyor

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, dün Grönland Başbakanı Mute Egede ile bir araya geldi. Frederiksen, Trump'ın açıklamaları üzerine bugün ülkedeki siyasi parti liderlerini toplantıya çağırdı.

Kremlin'den açıklama

Kremlin'den yapılan açıklamada ise Moskova yönetiminin Grönland'daki "dramatik gelişmeleri" yakından takip ettiği bildirildi. Açıklamada ayrıca, Kuzey Kutup Bölgesi'nin Rusya'nın stratejik ulusal çıkarları içinde yer aldığı aktarıldı. - KOPENHAG

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Danimarka, Diplomasi, Güvenlik, Grönland, kopenhag, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika ABD Grönland'daki Askeri Varlığını Arttırmayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:31 ABD’de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi ABD'de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi
23:38 Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı
22:27 Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor
22:01 Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal
21:44 Yerine kayyum atanan Ahmet Türk’ün görevine iade edilmesi gündemde Yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ün görevine iade edilmesi gündemde
09:17 Memurların yemek bedelleri beli oldu Memurların yemek bedelleri beli oldu
09:08 Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak
08:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
08:54 Bunu da gördük Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu Bunu da gördük! Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu
08:47 TSK teyakkuzda: Suriye’ye harekat artık an meselesi TSK teyakkuzda: Suriye'ye harekat artık an meselesi
08:46 Meksika lideri Sheinbaum, Trump’la dalga geçti Meksika lideri Sheinbaum, Trump'la dalga geçti
08:42 Ne diyeceğini bilemedi Ali Koç’u terleten soru Ne diyeceğini bilemedi! Ali Koç'u terleten soru
08:04 Gelecek, Saadet ve DEVA partileri “Yeni Yol“ ismi altında birleşiyor Gelecek, Saadet ve DEVA partileri "Yeni Yol" ismi altında birleşiyor
07:53 Japonya’da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı Japonya'da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2025 06:23:53. #1.11#
SON DAKİKA: ABD Grönland'daki Askeri Varlığını Arttırmayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.