ABD Grönland'daki Askeri Varlığını Arttırmayacak

Politika

ABD'nin Kopenhag Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, "ABD'nin Grönland'daki mevcut askeri varlığını arttırmak gibi bir planımız yok" denildi.

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın "Grönland'ın ABD'nin kontrolünde olması gerektiğine" dair tepki çeken açıklamasının ardından oğlu Donald Trump Jr., Danimarka'ya bağlı özerk bölge olan Grönland'ı ziyaret etmişti. ABD'nin Kopenhag Büyükelçiliği, ABD'nin Grönland'daki askeri varlığına ilişkin açıklama yaptı. Büyükelçilik sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, "ABD'nin Grönland'daki mevcut askeri varlığını arttırmak gibi bir planımız yok. Her türlü önerinin ortak güvenlik ihtiyaçlarımızı karşıladığından emin olmak için Kopenhag ve Nuuk ile yakın bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz" denildi.

ABD için hayati önem taşıyor

Grönland, Avrupa'dan Kuzey Amerika'ya giden en kısa rotanın ada üzerinden geçmesi nedeniyle ABD ordusu ve balistik füze erken uyarı sistemi için hayati önem taşıyor.

ABD ordusu Grönland'ın kuzeybatısındaki Pituffik hava üssünde bulunuyor.

Danimarka'da siyasi partiler bir araya geliyor

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, dün Grönland Başbakanı Mute Egede ile bir araya geldi. Frederiksen, Trump'ın açıklamaları üzerine bugün ülkedeki siyasi parti liderlerini toplantıya çağırdı.

Kremlin'den açıklama

Kremlin'den yapılan açıklamada ise Moskova yönetiminin Grönland'daki "dramatik gelişmeleri" yakından takip ettiği bildirildi. Açıklamada ayrıca, Kuzey Kutup Bölgesi'nin Rusya'nın stratejik ulusal çıkarları içinde yer aldığı aktarıldı. - KOPENHAG