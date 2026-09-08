ABD, İran'ın 27 havayolu şirketini de kapsayan 36 kuruluşa yaptırım uyguladı - Son Dakika
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ABD, İran'ın 27 havayolu şirketini de kapsayan 36 kuruluşa yaptırım uyguladı

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ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın havacılık sektörünü destekledikleri gerekçesiyle 27 havayolu şirketinin de aralarında bulunduğu 36 kuruluşu yaptırım listesine aldı. Bakan Bessent, bu şirketlerle iş yapan herkesin küresel finans sisteminden dışlanma riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın havacılık sektörünü destekledikleri gerekçesiyle İran'a ait 27 havayolu şirketinin de aralarında bulunduğu 36 kuruluşu yaptırım listesine aldı.

ABD, İran'ın havacılık sektörüne yönelik yeni yaptırımlar açıkladı. ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın havacılık sektörünü destekledikleri gerekçesiyle İran'a ait 27 havayolu şirketinin de aralarında bulunduğu 36 kuruluşu yaptırım listesine aldı.

ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran hükümetinin havacılık sektörünü "silah, personel ve yasa dışı kargoları taşımak" için kullandığı ve ABD'nin İran hükümetine "finansal can damarları" sağlayan kuruluşlara "ağır sonuçlar" doğuracağı yönündeki sözünü yerine getirdiği belirtildi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, "Bugün yaptırım uyguladığımız İran'ın geri kalan hava yolu şirketleriyle iş yapan herkes için bunun bir uyarı olmasını istiyoruz. Küresel finans sisteminden dışlanma riskiyle karşı karşıyasınız" dedi.

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Havacılık, Politika, Ekonomi, Finans, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika ABD, İran'ın 27 havayolu şirketini de kapsayan 36 kuruluşa yaptırım uyguladı - Son Dakika

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