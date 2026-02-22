ABD-İran Müzakereleri Cenevre'de

Umman Dışişleri Bakanı Bedir el-Busaidi, ABD- İran müzakerelerinin 3'üncü turunun perşembe günü İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılacağını duyurdu.

Umman, ABD ve İran arasındaki nükleer anlaşmaya ilişkin müzakerelerin 3'üncü turunun yeri ve zamanına ilişkin açıklama yaptı. Umman Dışişleri Bakanı Bedir el-Busaidi, ABD-İran müzakerelerinin 3'üncü turunun perşembe günü İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılacağını belirterek, "ABD-İran müzakerelerinin bu perşembe günü Cenevre'de yapılacağını ve anlaşmanın sonuçlandırılması için olumlu bir adım atıldığını memnuniyetle teyit ederiz" dedi.

ABD ve İran görüşmeleri

ABD ve İran, ilk turu 6 Şubat'ta Umman'da, ikinci turu 17 Şubat'ta İsviçre'de olmak üzere iki kez nükleer anlaşma için bir araya gelmişti. İran, son görüşmenin ardından ABD tarafına bir öneri sunacağını açıklamış, önerinin İran yönetimi tarafından onaylanmasının ardından ABD'ye iletileceğini ifade etmişti. - MASKAT