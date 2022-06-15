ABD'nin göndereceği HIMARS'lar ay sonunda Ukrayna'da olacak - Son Dakika
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ABD'nin göndereceği HIMARS'lar ay sonunda Ukrayna'da olacak

15.06.2022 22:59
ABD'nin göndereceği HIMARS'lar ay sonunda Ukrayna'da olacak

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, çok namlulu roket atar sistemi olan HIMARS'ların mühimmatları ve eğitimli personelle birlikte bu ayın sonuna kadar Ukrayna'ya nakledileceğini belirtti.

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, çok namlulu roket atar sistemi olan HIMARS'ların mühimmatları ve eğitimli personelle birlikte bu ayın sonuna kadar Ukrayna'ya nakledileceğini belirtti.

ABD Savunma Bakanı Llyod Austin ve ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Belçika'nın başkent Brüksel'deki NATO Karargahında 51 ülkenin katılımıyla yapılan Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı'nın ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Austin, ABD'nin Ukrayna'ya destek çerçevesinde açıkladığı 1 milyar dolaklık silah yardım paketinin içerisinde, çok namlulu roketatar (MRLS) mühimmatı, 18 adet M777 tipi obüs ve onları çekecek taktik araçlar, 36 bin 155 mm obüs top mermisi, 2 adet Harpoon kıyı savunma sistemi, binlerce telsiz, geçe görüş cihazları, termal araçlar ve diğer optik ekipmanların bulunduğunu açıkladı. Austin, "Koordinasyonu ve işbirliğini derinleştireceğiz ve hepimizi koruyan kurallara dayalı uluslararası düzeni savunmaya devam edeceğiz" dedi.

HIMARS'lar bu ayın sonuna kadar Ukrayna'da olacak

Milley ise, çok namlulu roket atar sistemi olan HIMARS'ların mühimmatları ve eğitimli personelle birlikte bu ayın sonuna kadar Ukrayna'ya nakledileceğini belirterek, HIMARS'ların Ukrayna'nın şu anda sahip olduğu topçu sistemlerinden çok daha uzağa 70 kilometre mesafedeki hedeflere birden fazla hassas güdümlü füze fırlatabileceğine dikkat çekti.

Milley, ABD ve müttefiklerinin HIMARS'lar için 60, M777 obüsler, zırhlı personel taşıyıcılar ve insansız hava sistemleri için ise 420 Ukraynalı personeli eğittiğini açıkladı. Milley ayrıca, toplantıya katılan ülkelerin Ukrayna'ya 97 bin tanksavar sistemi sağladığını belirtti.

Öte yandan ABD daha önce, HIMARS sistemlerini Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den silahların Rusya topraklarındaki hedefleri vurmak için kullanılmayacağına dair güvence aldıktan sonra sağlamayı kabul ettiğini açıklamıştı. - BRÜKSEL

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ABD'nin Ukrayna'ya yaklaşık 1 milyar dolarlık yeni silah yardımı duyurması bekleniyor ABD'nin Ukrayna'ya yaklaşık 1 milyar dolarlık yeni silah yardımı duyurması bekleniyor ABD'nin Ukrayna'ya yaklaşık 1 milyar dolarlık yeni silah yardımı duyurması bekleniyor ABD'nin Ukrayna'ya yaklaşık 1 milyar dolarlık yeni silah yardımı duyurması bekleniyor
Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika ABD'nin göndereceği HIMARS'lar ay sonunda Ukrayna'da olacak - Son Dakika

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