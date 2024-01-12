ABD ve İngiltere\'nin Yemen\'e düzenlediği saldırılarda 5 Husi öldü

Husilerin silahlı kanadının sözcüsü Yahya Saree, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e gerçekleştirdiği saldırılarda 5 Husi mensubunun öldüğünü, 6'sının yaralandığını açıkladı.

Yemen'de başkent Sana'nın kontrolünü elinde bulunduran Husilerin silahlı kanadının sözcüsü Yahya Saree, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu. Saree, ABD ve İngiltere'nin gece boyu 73 saldırı düzenlediğini aktardı. Saree, saldırılarda Husiler'den 5 kişinin öldüğünü, 6 kişinin de yaralandığını ifade etti.

Öte yandan, ABD Merkez Kuvvetler Hava Kuvvetleri (AFCENT), Yemen'de 16 noktada 60'tan fazla hedefin vurulduğunu belirtmişti. - SANA