 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
ABD ve İngiltere'nin Yemen'e düzenlediği saldırılarda 5 Husi öldü - Son Dakika
Üye Girişi

ABD ve İngiltere'nin Yemen'e düzenlediği saldırılarda 5 Husi öldü

Husilerin silahlı kanadının sözcüsü Yahya Saree, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e gerçekleştirdiği saldırılarda 5 Husi mensubunun öldüğünü, 6'sının yaralandığını açıkladı. Saree, saldırılarda Husiler'den 5 kişinin öldüğünü, 6 kişinin de yaralandığını ifade etti.

ABD ve İngiltere\'nin Yemen\'e düzenlediği saldırılarda 5 Husi öldü
12.01.2024 - 13:53,  Güncelleme: 13:54
Abone Ol

Husilerin silahlı kanadının sözcüsü Yahya Saree, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e gerçekleştirdiği saldırılarda 5 Husi mensubunun öldüğünü, 6'sının yaralandığını açıkladı.

Yemen'de başkent Sana'nın kontrolünü elinde bulunduran Husilerin silahlı kanadının sözcüsü Yahya Saree, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu. Saree, ABD ve İngiltere'nin gece boyu 73 saldırı düzenlediğini aktardı. Saree, saldırılarda Husiler'den 5 kişinin öldüğünü, 6 kişinin de yaralandığını ifade etti.

Öte yandan, ABD Merkez Kuvvetler Hava Kuvvetleri (AFCENT), Yemen'de 16 noktada 60'tan fazla hedefin vurulduğunu belirtmişti. - SANA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Yemen, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika ABD ve İngiltere'nin Yemen'e düzenlediği saldırılarda 5 Husi öldü - Son Dakika


14:10
Erdoğan'dan ABD ve İngiltere'nin Yemen saldırısına ilk yorum: Kızıldeniz'i kan gölüne çevirme hevesindeler Erdoğan'dan ABD ve İngiltere'nin Yemen saldırısına ilk yorum: Kızıldeniz'i kan gölüne çevirme hevesindeler
14:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara adayımızı pazar günü açıklayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara adayımızı pazar günü açıklayacağız
14:06
Seçil Erzan'ın savunmasındaki dizi repliği mahkemeye damga vurdu: Herkes yer içer, hesabı Seçil öder Seçil Erzan'ın savunmasındaki dizi repliği mahkemeye damga vurdu: Herkes yer içer, hesabı Seçil öder
13:50
Erdal Beşikçioğlu: Mansur başkanımla asla sıkıntım olamaz, ikili olarak Ankara'da daha çok iş yapacağız Erdal Beşikçioğlu: Mansur başkanımla asla sıkıntım olamaz, ikili olarak Ankara'da daha çok iş yapacağız
13:19
Sarp Apak, Avrupa Yakası'nın yeniden çekileceği iddiası yalanlandı Sarp Apak, Avrupa Yakası'nın yeniden çekileceği iddiası yalanlandı
13:17
ABD ve İngiltere'nin Yemen'e düzenlediği saldırılarda 5 Husi üyesi öldü ABD ve İngiltere'nin Yemen'e düzenlediği saldırılarda 5 Husi üyesi öldü
13:12
Seçil Erzan mahkeme salonunda ağladı: Bana para vermeyin diye yalvarıyordum artık Seçil Erzan mahkeme salonunda ağladı: Bana para vermeyin diye yalvarıyordum artık
12:44
Epstein kurbanı kadın: Günde 3 kez tecavüze uğruyordum Epstein kurbanı kadın: Günde 3 kez tecavüze uğruyordum

Son Dakika
14:10 Erdoğan'dan ABD ve İngiltere'nin Yemen saldırısına ilk yorum: Kızıldeniz'i kan gölüne çevirme hevesindeler
14:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara adayımızı pazar günü açıklayacağız
14:06 Seçil Erzan'ın savunmasındaki dizi repliği mahkemeye damga vurdu: Herkes yer içer, hesabı Seçil öder
13:50 Erdal Beşikçioğlu: Mansur başkanımla asla sıkıntım olamaz, ikili olarak Ankara'da daha çok iş yapacağız
13:19 Sarp Apak, Avrupa Yakası'nın yeniden çekileceği iddiası yalanlandı
13:12 Seçil Erzan mahkeme salonunda ağladı: Bana para vermeyin diye yalvarıyordum artık
12:44 Epstein kurbanı kadın: Günde 3 kez tecavüze uğruyordum
12:40 Hakem Halil Umut Meler sahalara dönüyor! 14 Ocak'ta yeniden düdük çalacak
11:38 SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam çalışması tamamlandı! Gelecek hafta Kabine'ye sunulacak
11:34 Kadın gardiyan, mahkumlardan biriyle erzak dolabında ilişkiye girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2024 15:01:02. #1.12#
SON DAKİKA: ABD ve İngiltere'nin Yemen'e düzenlediği saldırılarda 5 Husi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement