Rusya, Biden'ın küfür etmesinin ardından ABD'ye nota verdi - Son Dakika
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Politika

Rusya, Biden'ın küfür etmesinin ardından ABD'ye nota verdi

Rusya, Biden\'ın küfür etmesinin ardından ABD\'ye nota verdi

ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e küfretmesinin ardından Rusya, ABD'ye protesto notası gönderdi. Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoly Antonov, ABD liderliğinin hakaretlerinin çirkin doğası ve kabul edilemezliği nedeniyle güçlü bir protesto notası gönderdiklerini duyurdu. Biden'ın yaptığı konuşmayı eleştiren Antonov, bu tür açıklamaların stratejik güvenliği güçlendirmeye hizmet etmediğini belirtti.

22.02.2024 23:32  Güncelleme: 23:34
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ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e küfretmesinin ardından Rusya, ABD'ye nota verdi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yaptığı konuşmada küfretmesinin ardından iki ülke arasındaki ilişkiler gerginleşti. Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoly Antonov yaptığı açıklamada, ABD'ye protesto notası gönderdiklerini duyurarak, "Dışişleri Bakanlığı bu sabah mesaiye başlar başlamaz ABD liderliğinin Rusya Devlet Başkanı'na hakaretlerinin çirkin doğası ve kabul edilemezliği nedeniyle ABD Dışişleri Bakanlığı'na güçlü bir protesto notası gönderdi" dedi.

Biden'ın yaptığı konuşmayı da eleştiren Antonov, "Açıkçası, kaba ve küfür gibi açıklamalar, günümüz tarihi şartlarında dünya için bu kadar gerekli olan stratejik güvenliği güçlendirmeye hizmet etmiyor" ifadelerini kullandı.

Biden'dan Putin'e küfür

Biden, California eyaletinin San Francisco kentinde katıldığı bağış etkinliğinde bazı liderler nedeniyle nükleer çatışma yaşanması konusunda endişeler olduğunu ifade etmişti. Putin'in "çıldırmış biri" olduğunu belirten Biden, Putin'e karşı ağır ifade kullanarak küfretmişti. Biden, daha sonra insanlığa yönelik varoluşsal tehdidin ise "iklim" olduğunu söylemişti.

Kremlin'den tepki

Biden'ın Putin'e yönelik sözlerine Kremlin'den tepki gecikmemiş, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada, "Putin size hitap ederken hiç kaba bir kelime kullandı mı? Kullanmadı. Bu nedenle bu tür ifadelerin ABD'yi küçük düşürdüğünü düşünüyorum. Bu tür kelimeler, kullananların itibarını zedeliyor" demişti. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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