ABD Yüksek Mahkemesi, kürtaj hakkı kararını bozdu - Son Dakika
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ABD Yüksek Mahkemesi, kürtaj hakkı kararını bozdu

24.06.2022 19:02
ABD Yüksek Mahkemesi, kürtaj hakkı kararını bozdu

ABD Yüksek Mahkemesi, 50 yıldır yürürlükte olan kürtaj hakkı kararını iptal etti.

ABD Yüksek Mahkemesi, 50 yıldır yürürlükte olan kürtaj hakkı kararını iptal etti. Alınan yeni kararla ABD eyaletleri kürtajı kısıtlama, yasaklama veya suç sayma haklarına sahip oldu.

ABD Yüksek Mahkemesi, ülkede 50 yıldır yürürlükte olan kadına kürtaj hakkı veren 1973 tarihli "Roe v. Wade" kararını bozdu. Mahkeme tarafından yapılan açıklamada, "Anayasa kürtaj hakkı vermemektedir. Roe v. Wade reddedildi. Kürtaj hakkını düzenleme yetkisi halka ve seçilmiş temsilcilere iade edildi" ifadeleri kullanıldı.

Alınan yeni kararla birlikte ülkedeki eyaletler kürtajı kısıtlama, yasaklama ve suç sayma hakkına sahip oldu. - WASHINGTON

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Kaynak: İHA

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