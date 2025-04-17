Açıkkapı'dan Gezi Parkı Kararına Tepki

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Anayasa Mahkemesinin (AYM) Gezi Parkı davası hükümlüsü ve milletvekilliği düşürülen Can Atalay'la ilgili karar hükmünün Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca tarafından TBMM Genel Kurulu'nda okutulmasına tepki gösterdi.

Açıkkapı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatının 32'nci yılı olduğunu hatırlatarak, Özal'ı rahmetle andı.

Ticaret Bakanlığı tarafından Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) kapsamındaki destek limitlerinin artırıldığını ifade eden Açıkkapı, yeni limitleri anlatarak, desteklerin hayırlı olması dileğinde bulundu.

TBMM Genel Kurulu'nda AYM'nin Gezi Parkı davası hükümlüsü ve milletvekilliği düşürülen Can Atalay'la ilgili karar hükmünün Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca tarafından TBMM Genel Kurulu'nda okutulduğunu hatırlatan Açıkkapı, olayın ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yaptığı açıklamayı anımsattı.

"16 Nisan'da Genel Kurul'da okutulan bu metin yok hükmündedir, geçersizdir. Hukuki bir sonuç doğurmaz" diyen Açıkkapı, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'nın yetki aşımında bulunduğunu ifade etti.

Açıkkapı, "Yetki aşımını gerçekleştiren başkanvekili ile katip üyeyi şiddetle kınıyor, bu sorumsuz ve mesnetsiz tutumlarına karşı Anayasa ve İçtüzük'ün verdiği yetkiler çerçevesinde gereğinin yapılması iradesini, yaklaşımını desteklediğimi ifade ediyorum." sözlerini sarf etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Numan Bey'e söylüyorum. Sakın bize savaş ilan etmeye kalkma. Meclis Başkanvekilimi tehdit etme, savaş ilanı kabul ederim" sözlerini hatırlatan Açıkkapı, "Her olayı bir savaşa, bir cephe oluşturmaya dönük bir siyaset anlayışı ne CHP'ye ne de Özgür Özel'e hiçbir şey kazandırmaz. Bu savaş tehditleri, doğru değildir. Numan Kurtulmuş başkanımıza yönelik bu tehdit dilini şiddetle kınıyorum." diye konuştu.