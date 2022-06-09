Adalet Bakanı Bekir Bozdağ : "6'lı masada ismi konuşmuyorlar. İsmi konuşmaya başlayınca masa dağılabilir, çatlayabilir, bambaşka olabilir çünkü herkesin kafasında ayrı bir isim var." - ANKARA

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: 'Kim sandıkta hile yapılıyor diyorsa, bunlar seçimi kaybedeceklerine inandıkları için şimdiden mazeret üretiyorlar.'

Kaynak: İHA

Bekir Bozdağ, Politika, Son Dakika

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