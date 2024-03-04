Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Karabük ziyaretinde projeleri değerlendirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Karabük ziyaretinde projeleri değerlendirdi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Karabük ziyaretinde projeleri değerlendirdi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Karabük ziyaretinde AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya'nın proje tanıtım toplantısında yerel gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Tunç, siyasetçiler arasında karalama siyasetine gerek olmadığını vurgulayarak, temiz siyasetin önemine dikkat çekti.

04.03.2024 13:29  Güncelleme: 13:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Karabük ziyaretinde katıldığı AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya'nın proje tanıtım toplantısında yerel gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Tunç, Karabük'te 31 Mart 2024 mahalli idareler seçimlerine yakın günlerde yapılan karalama siyasetine gerek olmadığını belirtti.

Bakan Tunç, "Karabük'te siyasetçiler birbirini karalamasın. 3 günlük dünya. İftiralar atılmasın. Herkes birbirine saygılı olsun. Milletimizde bunu bekler. Seçimi kazanacağız diye türlü türlü laflarla rakibini karalamanın bir anlamı var mı? Hiç gerek yok bunlara. Karşılıklı saygı ve sevgi içerisinde, hangi parti olursa olsun, el ele bir seçim kampanyası yapılsın ve o kampanyada da herkes projelere baksın. Herkes inandığı adaya, zaten bu millet en doğru kararı verir. Karalamaya gerek yok. Milletimiz temiz siyaseti ister. O nedenle 22 yıldan bu yana temiz siyaset yapa yapa bugünlere geldik. Karalama siyaseti yapanlarda sandığa gömülmeye devam ediyor. Karabük'teki adaylarımızdan beklentimiz budur." dedi.

"Bu heyecan Özkan kardeşimizde var"

Konuşmasında AK Parti'nin adayı Özkan Çetintaya'nın adaylığı ile birlikte Karabük'te yeni bir dönem başladığını ifade eden Tunç, "Karabük'ümüzün önünün açık olduğunu ve inşallah Karabüklülerin bu fırsatı vererek Karabük'te gerçek belediyeciliği başlatacaklarına yürekten inanıyorum."diyekonuştu. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Karabük ziyaretinde projeleri değerlendirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:17 BBP lideri Mustafa Destici’nin makam aracı kaza yaptı: 4 yaralı BBP lideri Mustafa Destici'nin makam aracı kaza yaptı: 4 yaralı
14:06 Milli Eğitim Bakanlığı’ndan bir ilk Ortak sınavlarda açık uçlu soru dönemi başlıyor Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir ilk! Ortak sınavlarda açık uçlu soru dönemi başlıyor
13:46 İstanbul’daki Watergarden AVM, Albaraka Türk Katılım Bankası’na satıldı İstanbul'daki Watergarden AVM, Albaraka Türk Katılım Bankası'na satıldı
12:59 Kiracı ev sahibine kabusu yaşattı 27 yatak koyup, yabancı uyruklulardan 3’er bin lira almış Kiracı ev sahibine kabusu yaşattı! 27 yatak koyup, yabancı uyruklulardan 3'er bin lira almış
14:43 BBP lideri Destici’nin trafik kazası geçirdiği yerden ilk görüntüler BBP lideri Destici'nin trafik kazası geçirdiği yerden ilk görüntüler
14:23 Müstehcen sahnesiyle olay yaratan Hafsanur Sancaktutan: Oyunculuk cesaret işidir Müstehcen sahnesiyle olay yaratan Hafsanur Sancaktutan: Oyunculuk cesaret işidir
13:59 Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın İstanbul Güngören’deki seçim çalışmasında yaşanan ’kaçak çay’ diyaloğu Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın İstanbul Güngören'deki seçim çalışmasında yaşanan 'kaçak çay' diyaloğu
13:17 Nürnberg’li Can Uzun, milli takım tercihini Türkiye’den yana kullandı Nürnberg'li Can Uzun, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı
13:16 Kayseri’de iki esnaf arasındaki kanlı çatışma kamerada Kayseri'de iki esnaf arasındaki kanlı çatışma kamerada
12:25 Dursun Özbek’e İmamoğlu’nun yanında Kurum ile olan fotoğrafı soruldu Dursun Özbek'e İmamoğlu'nun yanında Kurum ile olan fotoğrafı soruldu
11:54 Çöp konteynerindeki kemikleri gören telefona sarılıp ihbar etti Çöp konteynerindeki kemikleri gören telefona sarılıp ihbar etti
11:42 Kızılcık Şerbeti’nin Görkem’i ile Ali Koç birlikte eğlendi Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'i ile Ali Koç birlikte eğlendi
11:11 Fiyatını duyanlar inanamıyor Erman Toroğlu’nun ceketi gündem oldu Fiyatını duyanlar inanamıyor! Erman Toroğlu'nun ceketi gündem oldu
11:03 İpek Akgül cinayetinde anneden korkunç şüphe İpek Akgül cinayetinde anneden korkunç şüphe
10:48 Milletten çaldığı paralarla şov yapıyordu, saltanatı sona erdi Milletten çaldığı paralarla şov yapıyordu, saltanatı sona erdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2024 15:04:37. #1.12#
SON DAKİKA: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Karabük ziyaretinde projeleri değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement