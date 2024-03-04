Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Karabük ziyaretinde projeleri değerlendirdi

Politika

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Karabük ziyaretinde katıldığı AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya'nın proje tanıtım toplantısında yerel gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Tunç, Karabük'te 31 Mart 2024 mahalli idareler seçimlerine yakın günlerde yapılan karalama siyasetine gerek olmadığını belirtti.

Bakan Tunç, "Karabük'te siyasetçiler birbirini karalamasın. 3 günlük dünya. İftiralar atılmasın. Herkes birbirine saygılı olsun. Milletimizde bunu bekler. Seçimi kazanacağız diye türlü türlü laflarla rakibini karalamanın bir anlamı var mı? Hiç gerek yok bunlara. Karşılıklı saygı ve sevgi içerisinde, hangi parti olursa olsun, el ele bir seçim kampanyası yapılsın ve o kampanyada da herkes projelere baksın. Herkes inandığı adaya, zaten bu millet en doğru kararı verir. Karalamaya gerek yok. Milletimiz temiz siyaseti ister. O nedenle 22 yıldan bu yana temiz siyaset yapa yapa bugünlere geldik. Karalama siyaseti yapanlarda sandığa gömülmeye devam ediyor. Karabük'teki adaylarımızdan beklentimiz budur." dedi.

"Bu heyecan Özkan kardeşimizde var"

Konuşmasında AK Parti'nin adayı Özkan Çetintaya'nın adaylığı ile birlikte Karabük'te yeni bir dönem başladığını ifade eden Tunç, "Karabük'ümüzün önünün açık olduğunu ve inşallah Karabüklülerin bu fırsatı vererek Karabük'te gerçek belediyeciliği başlatacaklarına yürekten inanıyorum."diyekonuştu. - KARABÜK