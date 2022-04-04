Başkan Sayan, "Dünya Ağrılılar Günü" dolayısıyla STK temsilcileriyle bir araya geldi - Son Dakika
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Başkan Sayan, "Dünya Ağrılılar Günü" dolayısıyla STK temsilcileriyle bir araya geldi

04.04.2022 23:07
Başkan Sayan, "Dünya Ağrılılar Günü" dolayısıyla STK temsilcileriyle bir araya geldi

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Dünya Ağrılılar Günü nedeniyle STK temsilcileri ile iftarda bir araya geldi.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Dünya Ağrılılar Günü nedeniyle STK temsilcileri ile iftarda bir araya geldi.

Ağrı Belediyesi tarafından Dünya Ağrılılar Günü nedeniyle sivil toplum kuruluşlarına yönelik iftar programı düzenlendi. Ağrı Belediyesi Konukevi'nde verilen iftar yemeğinin ardından konuşma yapan Başkan Sayan şu ifadelere yer verdi:

"Kötü niyetli ve her şeyi siyasete alet eden bazı insanlar bizim bu halka olan yaklaşımımızı içlerine sindiremiyor. Geçen sene biz 34 bin koli gıda dağıttık ve belediye bütçesinden hiç para harcamadık. Hayırsever insanlar gelmiş ve bu yardımları yapmışlar. Bundan rahatsız olanlar var. Ben gücümün yettiğince fakirlere et dağıtıyorum. Dün Suriyeli bir iş adamı buraya 50 bin lira para gönderdi ve Bununla et alın, millete dağıtın dedi. Ben adamı hiç tanımıyorum. Bursa ve diğer illerden de arayıp yardım etmek isteyenler hayırseverler oluyor. Bize gelen gıdaları mantıklı ve ölçülü bir şekilde dağıtıyoruz."

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Başkan Sayan, Dünya Ağrılılar Günü dolayısıyla STK temsilcileriyle bir araya geldi
Başkan Sayan, Dünya Ağrılılar Günü dolayısıyla STK temsilcileriyle bir araya geldi
Başkan Sayan, Dünya Ağrılılar Günü dolayısıyla STK temsilcileriyle bir araya geldi
Başkan Sayan, Dünya Ağrılılar Günü dolayısıyla STK temsilcileriyle bir araya geldi
Başkan Sayan, Dünya Ağrılılar Günü dolayısıyla STK temsilcileriyle bir araya geldi
Başkan Sayan, Dünya Ağrılılar Günü dolayısıyla STK temsilcileriyle bir araya geldi
Başkan Sayan, Dünya Ağrılılar Günü dolayısıyla STK temsilcileriyle bir araya geldi
Başkan Sayan, Dünya Ağrılılar Günü dolayısıyla STK temsilcileriyle bir araya geldi
Başkan Sayan, Dünya Ağrılılar Günü dolayısıyla STK temsilcileriyle bir araya geldi
Başkan Sayan, Dünya Ağrılılar Günü dolayısıyla STK temsilcileriyle bir araya geldi

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Sayan, 'Dünya Ağrılılar Günü' dolayısıyla STK temsilcileriyle bir araya geldi - Son Dakika


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