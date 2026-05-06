Ahmet Davutoğlu: '15 Temmuz'un 10. yılında toplumsal barışa imza atalım' - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ahmet Davutoğlu: '15 Temmuz'un 10. yılında toplumsal barışa imza atalım'

06.05.2026 00:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "15 Temmuz'un 10'uncu yılında bir toplumsal barışa imza atalım, toplumsal barışı hayata geçirelim" dedi.

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "15 Temmuz'un 10'uncu yılında bir toplumsal barışa imza atalım, toplumsal barışı hayata geçirelim" dedi.

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, TBMM'de Yeni Yol Partisi'nin grup toplantısında konuştu. Davutoğlu, Ankara'da alacaklarının ödenmesi talebiyle eylem başlatan Doruk Madencilik işçileriyle işveren arasındaki uzlaşmaya ilişkin, "1 Mayıs'ta şenliklerle bu bayramı kutlayacak olan emekçiler, bayrama büyük bir ıstırap ile giriyorlar. Çok şey söylenebilir ama zaten maden işçilerimizin 10 gün içerisinde yaşadıkları hepimizi sarsıyor. Geçen hafta grup toplantısının ardından maden işçilerimizi 1-1,5 saat dinledik. Daha önce onları Enerji Bakanlığı önünde ziyaret etmek istediğim zaman sabahın 06.00'sında gözaltına alınmışlardı. Her birisinin hikayesi içler acısı; bayram değil herhangi bir şekilde günlük hayatlarını sürdürebilme psikolojisine sahip değiller. Dün anlaşma sağlandı. Anlaşmayı kim sağladı? İçişleri Bakanlığı, Enerji Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı. Ülke itibarını koruma vazifesi olan Cumhurbaşkanına, bakanlara ve bu bakanlıkların bürokratlarına sormamız gerekiyor; madem bu işçileri haklı bulacaktınız, bu işçiler ile maden sömürücüsü işveren arasında bir uzlaşı sağlayacaktınız; neden bu işkenceyi bu çocuklara yaptınız? Ey Enerji Bakanı şu an garantörlük yapıyorsun. O işçiler senin binanın önünde günlerce açlık nöbeti yaptı, neredeydin? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, sen işverenin değil işçilerin bakanısın be adam. Talimat gelecek yukarıdan, 'Hadi uzlaşın' diyecekler uzlaşacaklar. Sayın Cumhurbaşkanı; benim de tuttuğum ve maalesef üzüntüyle yaşananlara şahit olduğum Fenerbahçe'nin bir futbolcu alımı için uluslararası ara buluculuk yaptınız. Allah aşkına bu işçileri niye çağırmadınız? 'Ne istiyorsunuz kardeşim, nedir derdiniz' diye niye sormadınız?" ifadelerini kullandı.

'DARBE KARŞITLIĞINA EVET, ADALETSİZLİĞE HAYIR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden Yusuf Tarık Gül'ün KHK'lı ailesini arayarak taziye dileğinde bulunduğunu ifade eden Davutoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı bence çok doğru yapmış, tebrik ederim. Gelin 15 Temmuz'un 10'uncu yılında bir toplumsal barışa imza atalım, toplumsal barışı hayata geçirelim. Bu Yusuf Tarık eğer burada o çocuklarla birlikte şehit olmasaydı, dışarıda bir yerde trafik kazasında ölseydi, babası KHK'lı diye muhtemelen kimse onun evine gitmeyecekti. Bu çocuklar bizim, hepsi masum. Gelin; darbe teşebbüsünde fiilen yer almış olanlara en sert cezaları uygulayınız ama üçe ayırdınız ya ona sadık kalın. Üstü ihanet dediniz ya onlara karşı tavrınız net olsun, o net tavırda yanınızdayız. Yurt dışında hala ihanet şebekesi olanlara karşı tavrınız net olsun. İkinci kategori olan ticaret, üçüncü kategori olan ibadet var; en büyük kesim bu ibadet kesimi. Ticaret kesimi parayı verdi kendini kurtardı. O ibadet kesimi ise devletin açtığı okullara çocuklarını gönderdikleri için, devletin teminat verdiği bankalara para yatırdıkları için, devletin izin verdiği derneklere gidip üye oldukları için yıllarca hapis yattılar. İhanet şebekelerinin başını, kardeşini büyükelçi yaptınız. Onların akrabalarına sivil ölüm cezası tatbik ettiniz, bu adalet değil. Darbe karşıtlığına evet, adaletsizliğe hayır diyoruz."

Kaynak: DHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Ahmet Davutoğlu: '15 Temmuz'un 10. yılında toplumsal barışa imza atalım' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 02:52:16. #7.13#
SON DAKİKA: Ahmet Davutoğlu: '15 Temmuz'un 10. yılında toplumsal barışa imza atalım' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.