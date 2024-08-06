Aile Destek Programının ödemeleri ne zaman yapılacak? Tarih belli oldu - Son Dakika
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Politika

Aile Destek Programının ödemeleri ne zaman yapılacak? Tarih belli oldu

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan, aile destek programı kapsamında ödemelerin devam edeceğini söylemişti. Bugün Aile ve Sosyal Güvenlikler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ödemelerin ne zaman yapılacağını açıkladı. İşte detaylar...

06.08.2024 15:14  Güncelleme: 15:55
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aile destek programı kapsamında ödemelerin 2024 yılının sonuna kadar devam edeceğini açıklamıştı. Erdoğan, "2 yıldır uyguladığımız destek programımızı, sosyal devlet vasfımızın bir gereği olarak 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz" şeklinde konuşmuştu.

Vatandaş ağustos ayı ödemelerinin ne zaman yatırılacağını beklerken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlık binasında, gazetecilerin Türkiye Aile Destek Programı'na ilişkin sorularını yanıtladı.

Göktaş, "Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Türkiye Aile Destek Programımızın bu yılın sonuna kadar uzatılmasının ardından ilk ödemeleri 9 Ağustos itibarıyla vatandaşlarımızın hesaplarına aktaracağız" dedi.

Tüm sosyal politika uygulamalarını hak temelli ve vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak bir anlayışla sürdürdüklerini belirten Göktaş, şöyle konuştu:

"Küresel salgın döneminde başlattığımız Türkiye Aile Destek Programı ile ülkemizde birçok aileye maddi destek sağladık. 2022 yılında başlattığımız programın son ödemesini haziran ayında hak sahiplerine teslim etmiştik. İlk aşamada 12 aylık bir programdı. Bu programımızın en ilgi çekici yanı şu, memurlar hariç, emekliler, dul, yetim ve mevsimlik işçiler de bu programdan faydalanabiliyor. Kapsayıcılığı dolayısıyla ilgi çekiyor. Geçtiğimiz yıl programı 12 ay daha uzatmıştık"

3 MİLYONDA FAZLA HANEYE YARDIM DEVAM EDİYOR

Aile Destek Programı'nın uzatıldığını aktaran Göktaş, "Ailelerimizden programın uzatılması için yoğun talep vardı. Programın uzatılmasının ardından ilk ödemeleri 9 Ağustos itibarıyla vatandaşlarımızın hesaplarına aktaracağız. 2024 yıl sonuna kadar her ay 3 milyondan fazla hanemize, 4 milyar lira ödeme yapmaya devam edeceğiz. Ailelerin aylık geliri ve çocuk sayısına göre belirlenen ödenekler, elektrik tüketim desteğini de içeriyor. 2 yıllık programla 4 milyondan fazla hanemize yaklaşık 68 milyar lira aile desteği sağladık. Yaklaşık 7 milyon çocuğumuz için, 20 milyar liradan fazla çocuk desteği verdik. Aile Destek Programı ile bugüne kadar toplam 88 milyar lirayı aşan bir ödenek tahsis ettik" ifadelerini kullandı.

Aile Destek Programının ödemeleri ne zaman yapılacak? Tarih belli oldu

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Son Dakika Politika Aile Destek Programının ödemeleri ne zaman yapılacak? Tarih belli oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Hakan Tani: Şuna bak ya insanları dilenci durumuna düşürdünüz bu haberi yapmak bile utanç verici Türkiye adına 9 2 Yanıtla
  • Serkan Basar: aile destek sadakaları desek daha doğru olur 8 2 Yanıtla

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