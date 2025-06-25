Aile Hekimi Kesintisi Tartışılıyor

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, aile hekimine 6 ay gitmeyen bir hasta için hekimlerin maaşından kesinti yapıldığını ileri sürerek, "Hastanın gelme inisiyatifi kendi sağlığıyla ilgilidir. Ben de hekimim, 3 senedir aile hekimine gitme ihtiyacı duymadım." dedi.

Kasap, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, aile hekimlerinin uzun süredir giderilemeyen çok sayıda sorununun olduğunu savundu.

Aile hekimlerinin işveren gibi görüldüğünü, hizmet verdikleri binaların kiralarını hekimlerin ödediğini ifade eden Kasap, Sağlık Bakanlığının bu soruna bir çare bulmadığını ileri sürdü.

Aile hekimine 6 ay gitmeyen bir hasta için hekimlerin maaşından kesinti yapıldığını öne süren Kasap, şu ifadeleri kullandı:

"Hastanın gelme inisiyatifi kendi sağlığıyla ilgilidir. Ben de hekimim, 3 senedir aile hekimine gitme ihtiyacı duymadım. Aile hekimine 6 ay içinde bir defa uğramadığım için aile hekiminin maaşından kesinti yapılacak. 4 bin hasta 1 yıl içerisinde geldiği takdirde aile hekimine günlük 30 kişinin otomatik gelmesi gerekiyor. Onun üzerine gerçekten hasta ve ihtiyacı olanlar geldiğinde bu rakam 50'nin üzerine çıkıyor ve iş yükünü artırıyor."