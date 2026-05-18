AK Gençlik'ten Özgür Özel'e Sert Yanıt - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AK Gençlik'ten Özgür Özel'e Sert Yanıt

18.05.2026 21:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yusuf İbiş, Özgür Özel'in gençler hakkındaki sözlerine tepki gösterdi ve seçime vurgu yaptı.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamaları ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Gençlerimiz ne kadar kıvrak zekalı olduklarını, neyi nasıl muhakeme ettiklerini sandık günü sana bir kez daha gösterecek" dedi.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, sanal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Özgür Özel'in açıklamalarını hayretle izledim. Haftalardır parti logomuz altında, sosyal medyada ve 81 ilde duyurusunu yaptığımız 'Bir Gençlik Şöleni' programımıza gençleri tabiri caizse 'kandırarak' davet ettiğimizi söylüyor. Oysa bu sözleriyle aslında gençlerimizi aşağılıyor. Bu ülkenin gençliğini; ne okuduğunu bilmeyen, ne gördüğünü anlamayan bir kitleymiş gibi tarif etmesi, hem ülkemiz gençliği hem de ülkemiz siyaseti adına son derece üzücüdür. Üstelik etkinliğimize 100 bin gencin katılması ona dert olmuş; çıkmış 'Tribün 35 bin kişi' diyor. Asıl gördüğünü anlamayan sensin Özgür Özel. Tribünün dışındaki miting alanlarından bihabersin, stadyumun dışından bihabersin, gördüğünü de anlamıyorsun" ifadelerine yer verdi.

'AK GENÇLİK SANA DAHA ÇOK ŞEY ÖĞRETECEK'

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, paylaşımın devamında şu ifadeleri kullandı:

"Yolsuzluk kayıtları, otel kayıtları derken; meğer CHP'nin emanetçi başkanı 'ibrikçibaşı' olmuş da kayıt tutuyormuş. Sayım yapmaktan siyaset yapmaya vakit bulamıyor. Gençler güven bulduğu yere gelir; senin gibi havlucuların ve bu havlucuların savunulduğu yere değil. Zaten bunlar değil miydi; seçilme yaşı 18'e indiğinde, Meclis'te lise kıyafeti giydirdikleri gençlerle basın toplantısı yapıp 'Bunlar mı ülkeyi yönetecek?' diye gençlerimizi küçümseyen? Kafa aynı kafa, zihniyet aynı zihniyet. Merak etme Özgür Özel, ülkemizdeki ortalama bir gencin muhakeme yeteneği seninkinden çok daha yüksek. Gençlerimiz ne kadar kıvrak zekalı olduklarını, neyi nasıl muhakeme ettiklerini sandık günü sana bir kez daha gösterecek. Sen bizi izlemeye devam et, AK Gençlik sana daha çok şey öğretecek."

Kaynak: DHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Gençlik'ten Özgür Özel'e Sert Yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bodrum’da imam motosiklet kazasında hayatını kaybetti Bodrum'da imam motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Libya’da 5 gündür çölde kaybolan genç sağ bulundu Libya'da 5 gündür çölde kaybolan genç sağ bulundu
Şehit polis Emrah Koç’tan geriye bu görüntüler kaldı Şehit polis Emrah Koç'tan geriye bu görüntüler kaldı
Beyaz Saray duyurdu ABD ile Çin arasında piyasaları etkileyecek adım Beyaz Saray duyurdu! ABD ile Çin arasında piyasaları etkileyecek adım
Baykar’ın imzası Atina’yı karıştırdı Fransa’yı hain ilan ettiler Baykar'ın imzası Atina'yı karıştırdı! Fransa'yı hain ilan ettiler
Doğu Akdeniz tehdit altında İsrail, Türkiye’ye karşı 2500 asker konuşlandırdı Doğu Akdeniz tehdit altında! İsrail, Türkiye'ye karşı 2500 asker konuşlandırdı

22:12
Trump: Yarın İran’a yapılacak saldırıyı erteledim
Trump: Yarın İran'a yapılacak saldırıyı erteledim
21:53
Serdar Adalı’dan sonra bir açıklama da Şenol Güneş’ten: Başkan ne diyorsa o olur
Serdar Adalı'dan sonra bir açıklama da Şenol Güneş'ten: Başkan ne diyorsa o olur
21:47
Aydın’da samuray kılıcıyla sokağa çıkan genç kız dehşet saçtı
Aydın'da samuray kılıcıyla sokağa çıkan genç kız dehşet saçtı
21:30
Maldivler değil, Diyarbakır: Geçen yıl çöl gibiydi, bu yıl turkuaza büründü
Maldivler değil, Diyarbakır: Geçen yıl çöl gibiydi, bu yıl turkuaza büründü
20:34
Mersin’deki saldırıda yaralanan restoran çalışanı: Telefon çıkaracağını sanarken birden tabancayı çıkardı
Mersin'deki saldırıda yaralanan restoran çalışanı: Telefon çıkaracağını sanarken birden tabancayı çıkardı
20:17
’Olmaz’ diyenlere inat ektiği İspanyol kirazını Avrupa’ya ihraç ediyor
'Olmaz' diyenlere inat ektiği İspanyol kirazını Avrupa'ya ihraç ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 23:01:51. #7.13#
SON DAKİKA: AK Gençlik'ten Özgür Özel'e Sert Yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.