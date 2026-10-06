AK Parti, 455 bin 578 yatırımcı için fon tasfiyesi teklifini hazırladı - Son Dakika
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AK Parti, 455 bin 578 yatırımcı için fon tasfiyesi teklifini hazırladı

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AK Parti milletvekilleri, sermaye piyasasındaki işlemlerle ilgili fon tasfiyesine yönelik geçici kanun teklifi hazırladı. İlerleyen günlerde TBMM Başkanlığına sunulacak 10 maddelik teklif, 455 bin 578 yatırımcının 1 milyon liraya kadar varlıklarının tasfiyesini öngörüyor.

AK Parti milletvekilleri, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili fon tasfiyesine yönelik kanun teklifi hazırladı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, AK Parti TBMM Grubu, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında gündemdeki fon işlemleriyle ilgili çalışma grubu oluşturdu.

Hukukçu milletvekillerinden oluşan çalışma grubunun değerlendirmeleri çerçevesinde sermaye piyasasındaki işlemlerle ilgili kanun teklifi hazırlandı.

İlerleyen günlerde TBMM Başkanlığına sunulması planlanan ve geçici nitelikteki kanun teklifiyle 455 bin 578 yatırımcının 1 milyon liraya kadar olan varlıklarının tasfiyesine gidilecek.

Teklif 10 maddeden oluşacak.

Kaynak: AA
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