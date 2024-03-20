AK Parti Adayları Başer ve Pekdemir'den şehit aileleri ve gazilere anlamlı ziyaret - Son Dakika
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Politika

AK Parti Adayları Başer ve Pekdemir'den şehit aileleri ve gazilere anlamlı ziyaret

AK Parti Adayları Başer ve Pekdemir\'den şehit aileleri ve gazilere anlamlı ziyaret

AK Parti'nin Merkezefendi ve Pamukkale Belediye Başkan Adayları Ekrem Başer ile Halil Pekdemir, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Haftası nedeniyle Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği'ni ziyaret etti. Her iki aday da görev süreleri boyunca şehit yakınları ve gazilere kapılarının her zaman açık olacaklarını söyledi.

20.03.2024 19:14  Güncelleme: 19:47
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DENİZLİ(İHA) – AK Parti'nin Merkezefendi ve Pamukkale Belediye Başkan Adayları Ekrem Başer ile Halil Pekdemir, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Haftası nedeniyle Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği'ni ziyaret etti. Her iki aday da görev süreleri boyunca şehit yakınları ve gazilere kapılarının her zaman açık olacaklarını söyledi.

31 Mart Yerel Seçimlerine günler kala AK Parti Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Ekrem Başer ve Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir, seçim çalışmaları kapsamındaki ziyaretlerine devam ediyor. Adaylar son olarak 18 Mart Çanakkale Şehitleri'ni Anma Haftası nedeniyle Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği'ni ziyaret etti. Derneğin yönetimi ve üyeleri ile bir araya gelen AK Parti adayları Başer ve Pekdemir, önerileri ve sorunları dinleyip fikir alışverişinde bulundu. AK Parti'nin merkezdeki iki güçlü adayı Pekdemir ve Başer, bu ülke için canını veren şehitlerin yakınları, malul kalan gaziler ve ailelerin kendilerine milletin emaneti olduklarının altını çizerken, her iki ilçe belediyesi olarak görev süreleri boyunca yanlarında olduklarını vurguladı. Hiçbir şekilde haklarının ödenmeyeceklerinin bilinciyle çalışacaklarını vurgulayan Pekdemir ve Başer, her daim kapılarının kendilerine açık olacaklarını belirtti.

"Bunlar göğsümüzü kabartan gelişmeler"

Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir, ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın savunma sanayisine verdiği öneme dikkat çekip, İHA, SİHA'ların terörle mücadelede ne kadar etkili olduklarının altını çizdi. Pekdemir, "Şimdi Kaan ve Kızıl Elma isimli savaş uçaklarımız geliyor. Savunma sanayimiz dışa bağımlılıktan kurtuluyor. Bugün bölgede görev yapan bir SİHA, 150 bin askerle yapılabilecek görevi tek başına gerçekleştiriyor. Bunlar göğsümüzü kabartan gelişmeler" dedi. Pekdemir ardından Pamukkale'de göreve gelmesi yerel yönetimlerdeki tecrübesiyle çalışacağını vurgularken, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği ile ilgili de hassasiyetinin her zaman en üst noktada olacağına dikkat çekti.

"Bilin ki sizin derdiniz, benim derdim"

"Şehitlerimiz, gazilerimiz ve güvenlik güçlerimiz sayesinde bugün evimizde huzurla yastığa başımızı koyabiliyoruz. Sizlere minnettarız. Hakkınız ödenmez" diyerek ziyaretteki konuşmasına başlayan AK Parti Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Ekrem Başer ise konuşmasının devamında göreve geldikten sonra yapmak istediği 'Genç Buluşçular Atölyesi' projesine dikkat çekip, savunma sanayisinin önemine değindi. Başer, günümüz dünyasında kendi teknolojisini üretebilenlerin daha güçlü hale geldiğini belirtip, "Ben şahsen gençlerimize çok önem veriyorum. Çağ artık teknoloji çağı ve Genç Buluşçular Atölyesi projesi, bu anlamda gençlerimizin önünü açacak ve yeteneklerini sergileyebilecekleri bir durumdur. Gençlerimiz burada savunma sanayi konusunda da çalışmalar yapabilecek" dedi. Başer, görev süreci boyunca şehit yakınları ve gazilere kapısının her zaman açık olacağını belirtip "Bilin ki sizin derdiniz, benim derdim" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: AK Parti Adayları Başer ve Pekdemir'den şehit aileleri ve gazilere anlamlı ziyaret - Son Dakika
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