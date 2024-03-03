AK Parti Bayraklı Belediye Başkan Adayı Bilal Kırkpınar, Projelerini Tanıttı - Son Dakika
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Politika

AK Parti Bayraklı Belediye Başkan Adayı Bilal Kırkpınar, Projelerini Tanıttı

AK Parti Bayraklı Belediye Başkan Adayı Bilal Kırkpınar, Projelerini Tanıttı

AK Parti Bayraklı Belediye Başkan adayı Bilal Kırkpınar, Turan Mahallesi'nde düzenlenen proje tanıtım toplantısında, 60 projeyi anlatarak ilçenin gelişimi ve refahı için çalışacaklarını belirtti. AK Parti İzmir Milletvekilleri de konuşmalarında, İzmir'e hizmet için çalıştıklarını ve CHP'nin yönetimde olduğu belediyelerin hizmete yetersiz kaldığını vurguladılar.

03.03.2024 18:53
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AK Parti Bayraklı Belediye Başkan adayı Bilal Kırkpınar, seçilmesi halinde gerçekleştireceği projeleri tanıttı.

Turan Mahallesi'ndeki bir tesiste düzenlenen proje tanıtım toplantısına katılan AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti'nin kimseyi ötekileştirmediğini belirtti.

İzmir'e hizmet için çalıştıklarını kaydeden Kasapoğlu, "Başkaları kimle, ne iş birliği yaparsa yapsın, ne tür maceralara girerlerse girsin, biz iş birliğimizi İzmirliyle yapıyoruz, koalisyonumuzu Bayraklı halkıyla kuruyoruz. İnanıyoruz ki 31 Mart 2024, İzmir'in kayıp yıllarını artık geride bırakma yılı olacak." diye konuştu.

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar da CHP'nin yönetimde olduğu belediyelerde vatandaşların hizmete susadığını ifade ederek, "İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinde 25 yıldan beri yönetimde olan CHP'nin bugüne kadar taş üstüne taş koymadığına hem biz hem de Türkiye şahit oluyor." dedi.

Konuşmaların ardından Bayraklı Belediye Başkan adayı Kırkpınar, "Yepyeni Bir Bayraklı" sloganıyla 6 başlık altında 60 projesini anlattı.

Bayraklı'nın gelişimi ve refahı için yola çıktığını belirten Kırkpınar, ilçeyi İzmir'in parlayan yıldızı yapacaklarını söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti Bayraklı Belediye Başkan Adayı Bilal Kırkpınar, Projelerini Tanıttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Bayraklı Belediye Başkan Adayı Bilal Kırkpınar, Projelerini Tanıttı - Son Dakika
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