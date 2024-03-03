AK Parti Bayraklı Belediye Başkan Adayı Bilal Kırkpınar, Projelerini Tanıttı

AK Parti Bayraklı Belediye Başkan adayı Bilal Kırkpınar, seçilmesi halinde gerçekleştireceği projeleri tanıttı.
Turan Mahallesi'ndeki bir tesiste düzenlenen proje tanıtım toplantısına katılan AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti'nin kimseyi ötekileştirmediğini belirtti.
İzmir'e hizmet için çalıştıklarını kaydeden Kasapoğlu, "Başkaları kimle, ne iş birliği yaparsa yapsın, ne tür maceralara girerlerse girsin, biz iş birliğimizi İzmirliyle yapıyoruz, koalisyonumuzu Bayraklı halkıyla kuruyoruz. İnanıyoruz ki 31 Mart 2024, İzmir'in kayıp yıllarını artık geride bırakma yılı olacak." diye konuştu.
AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar da CHP'nin yönetimde olduğu belediyelerde vatandaşların hizmete susadığını ifade ederek, "İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinde 25 yıldan beri yönetimde olan CHP'nin bugüne kadar taş üstüne taş koymadığına hem biz hem de Türkiye şahit oluyor." dedi.
Konuşmaların ardından Bayraklı Belediye Başkan adayı Kırkpınar, "Yepyeni Bir Bayraklı" sloganıyla 6 başlık altında 60 projesini anlattı.
Bayraklı'nın gelişimi ve refahı için yola çıktığını belirten Kırkpınar, ilçeyi İzmir'in parlayan yıldızı yapacaklarını söyledi.
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Bolu Belediye Başkanı ve CHP'nin Belediye Başkan Adayı Tanju Özcan, bugün gerçekleştirdiği proje tanıtım toplantısında emekliler için iki müjde verdi. Şartları tutan emeklilere ayda 2 bin liraya kadar destek ve su parasında yüzde 50 indirim vaadinde bulundu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Kahramanmaraş'ın yeniden inşası için gece gündüz çalıştıklarını ve birlikte hareket ettiklerini belirtti. Kandemir, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fırat Görgel'in proje tanıtım toplantısına katıldı. Görgel ise Kahramanmaraş için onurlu ve şerefli bir yolculuğa çıktıklarını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman yanlarında olduğunu vurguladı.
AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Ziya Polat, düzenlenen programda 104 adet projesini anlattı. Programa AK Parti Adıyaman milletvekilleri, il başkanı, partililer ve çok sayıda kişi katıldı. Polat, metrobüs, sosyal konut projesi, ulaşım projesi, alt yapı sisteminin yenilenmesi, imar düzenlemeleri gibi birçok projeyi anlattı.
CHP Ataşehir Belediye Başkan Adayı Onursal Adıgüzel, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun desteğiyle ve kendi gücümüzle yapacağımız projeler tam 1 milyon 474 bin 718 metrekare yer tutuyor. İnanılmaz projeler ürettik. 1 Nisan'dan sonra da bizim en büyük çözüm ortağımız İBB, Başkanımız Ekrem İmamoğlu olacak. Ataşehir'de yaşayan bütün dostlar, ‘İyi ki Ataşehirliyim’ diyecek. Diğer ilçelerden Ataşehir'e gelmek isteyenler olacak" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muğla'da "Sivil Toplum Kuruluşları ve Kanaat Önderleri Buluşması"nda konuştu. Erdoğan, fahiş fiyatla mücadelede kararlılık mesajı vererek "Piyasa gerçeklerinden kopuk bir şekilde fahiş fiyat arttırarak insanımızın lokmasına göz dikenlerle mücadelemiz sürecektir." dedi.
Ardahan'ın Göle ilçesinde düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında yapılan rutin uygulamada, yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 3 düzensiz göçmen polis tarafından yakalandı. Afganistan uyruklu göçmenler, sağlık işlemlerinin ardından Ardahan İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, hızlı trenin hizmet olmadığını belirterek eleştirdiği trenle geri Ankara'ya döndü. Karamollaoğlu, daha önce yaptığı açıklamalarda hızlı trenin Sivas'a fayda sağlamayacağını ve göçü hızlandıracağını ifade etmişti.
Melikgazi ilçesi Mimarsinan Şirintepe Mahallesi'nde S.T. ile kayınbiraderi Y.K. arasında çıkan tartışma sonucunda Y.K, eniştesi S.T'ye tabancayla ateş etti. Y.K, olay yerinden kaçarken S.T'nin üzerinden geçti. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekibi, S.T'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli Y.K. ise kısa sürede yakalandı.
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