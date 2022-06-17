AK Parti'de "Sosyal Politikalarda 20. Yıl Çalıştayı" düzenlendi - Son Dakika
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AK Parti'de "Sosyal Politikalarda 20. Yıl Çalıştayı" düzenlendi

17.06.2022 14:49

AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, "20 yıldır devrim niteliğinde yaptığımız düzenlemeleri, önümüzdeki dönemde daha da artırarak sürdüreceğiz.

AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, "20 yıldır devrim niteliğinde yaptığımız düzenlemeleri, önümüzdeki dönemde daha da artırarak sürdüreceğiz." dedi.

AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkanlığınca parti genel merkezinde düzenlenen "Sosyal Politikalarda 20. Yıl Çalıştayı"nda konuşan Sarıeroğlu, yaşlılar, engelliler ve Roman vatandaşlarla ilgili tematik çalıştaylar yapıldığını, bugünkü çalıştayda da göç konusundan konuta, sosyal yardımlardan kadın, gençlik, aile, çocuk, engelli, yaşlı, şehit aileleri ve gaziler ile iş hayatına kadar geniş bir kapsamı olan sosyal politikalar alanında bir değerlendirme yapmak istediklerini bildirdi.

Sarıeroğlu, şöyle devam etti:

"Sosyal politikalar, AK Parti'nin 20 yıllık başarı hikayesinin odağında yer alan konu. Bu alanda yaptığımız devrim niteliğinde düzenlemeler sayesinde, 20 yıldır vatandaşlarımızın teveccühüne mazhar oluyoruz. İş birliğine, istişareye, birlikte çalışmaya, masa etrafında müzakereye inanan bir partiyiz. Yine başarı hikayemizin merkezinde bu konu var. Bugünkü çalıştayımız da aslında bu inancımızın bir yansıması. Yine sivil toplum kuruluşlarımızla 20 yıldır birlikte yol aldığımız, görüşlerine, önerilerine, taleplerine kulak verdiğimiz ve bu bağlamda çalışmalarımızı yürüttüğümüz kıymetli sivil toplum kuruluşlarımız burada. Kıymetli akademisyenlerimizle bir aradayız. Bugün, onların bakış açısıyla, yönlendirmesiyle çok kıymetli çalışmalar yapacağımıza inanıyoruz."

Sarıeroğlu, AK Parti'nin iktidara gelişinin 20. yılında, yaptıkları tüm çalışmaları ete kemiğe büründürerek bir almanak halinde kamuoyuyla paylaşmayı planladıklarını da belirtti.

"Kadın" konusunun en kıymet verdikleri alanlardan birisi olduğunu söyleyen Sarıeroğlu, "Başarı hikayesi olan bir alan. Tüm yasal düzenlemeleri, tüm mevzuatı kadın bakış açısıyla gözden geçirmiş ve gerçekten çok kıymetli çalışmalar yapmış bir partiyiz. Bugün bu çalışmalar sayesinde siyasette, iş hayatında, eğitimde, sağlıkta her alanda kadınlar güçlü bir şekilde ses veriyorlar." dedi.

Engellilerle ilgili yapılan düzenlemeleri de aktaran Sarıeroğlu, "İktidara geldiğimiz zaman dört duvar arkasında bulunan engelli kardeşlerimiz bugün hayata geçirdiğimiz yasal düzenlemeler, uygulamalar, projeler, stratejiler, eylem planları ve bunların yansıması sayesinde iş hayatında, eğitimde, sporda, kültürel faaliyetlerde aktif şekilde yer alıyorlar." şeklinde konuştu.

Sarıeroğlu, Roman vatandaşlarla ilgili gerek mevzuat düzenlemesi gerek kamuoyunda farkındalık oluşturulması için eğitimden istihdama, barınmaya kadar birçok çalışmayı, projeyi hayata geçirdiklerini aktardı.

Göç ve mülteci konusunun son dönemde kamuoyunda en temel başlıklarından olduğunu dile getiren Sarıeroğlu, "Göç İdaresi Başkanlığını oluşturduğumuz ve konunun gündeme geldiği, Suriye'de iç savaşın başladığı yıllardan itibaren göçle ilgili strateji belgemizi, eylem planlarımızı hazırladığımız bir alan." dedi.

Sosyal Politikalar Başkanlığı olarak sahada sürekli vatandaşlarla bir arada olduklarını belirten Sarıeroğlu, çözüm odaklı siyaset anlayışıyla yola devam ettiklerini söyledi. Sarıeroğlu, "Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde 84 milyon vatandaşımızın her alanda yanında olmaya devam edeceğiz. 20 yıldır devrim niteliğinde yaptığımız düzenlemeleri önümüzdeki dönemde de daha da artırarak sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

AK Parti Araştırma, Geliştirme ve Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, sosyal politikaların, AK Parti'nin önde gelen başarı alanlarından birisi olduğunu belirtti. Bu alanda yapılanların başlıklar halinde sıralandığında bile anlatmanın uzun süreceğini belirten Şen, "AK Parti olarak 'sosyal kalkınma' diye okunması gereken bir isme sahip. O sosyal kalkınmanın gereği olarak buradayız." dedi.

Şen, sosyal politikalar konusunda AK Parti'nin 20 yılda yaptığı düzenlemeleri aktararak çalıştayda ele alınacak başlıkların sosyal kalkınma için önem taşıdığını ifade etti.

SETA Toplum Masası Koordinatörü Talha Köse ise Sosyal Politikalarda 20. Yıl Projesi'nin amacını ve kapsamını anlattı. Son 20 yılda birçok alanda olduğu gibi sosyal politikalar alanında da sessiz devrim yaşandığını belirten Köse, bu sessiz devrimin hikayesinin özellikle akademik camiada yeterince anlatılmadığını söyledi.

Türkiye'nin, AK Parti'nin bu alandaki tecrübesinin önemine işaret eden Köse, "Bu tecrübenin başka ülkelere de aktarılması önemli. Akademisyenler olarak, bizlere zaman zaman bu tecrübeyi aktarmak için talep geliyor." diye konuştu.

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'Yarının yıldızları için' çalıştayı ve paneli düzenlendi 'Yarının yıldızları için' çalıştayı ve paneli düzenlendi
Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti'de 'Sosyal Politikalarda 20. Yıl Çalıştayı' düzenlendi - Son Dakika

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