AK Parti'den 19 Mayıs Mesajı

AK Parti, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Partinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bugün, 19 Mayıs 1919'da ortaya konan milli mücadele ruhunun ilk adımını, aynı azim, aynı inanç ve aynı kararlılıkla idrak ediyoruz. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, Türkiye Yüzyılı'nı gençlerimizin enerjisi, vizyonu ve heyecanıyla birlikte inşa ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda, 1919'daki Bandırma Vapuru ile şu anki TGC Anadolu gemisinin yer aldığı video klibe de yer verilerek, milli mücadele ruhuna vurgu yapıldı.