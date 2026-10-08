AK Parti'den Ala, Güler ve Çelik, DEM Parti İmralı Heyeti ile bir araya geldi - Son Dakika
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AK Parti'den Ala, Güler ve Çelik, DEM Parti İmralı Heyeti ile bir araya geldi

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DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, AK Parti'den Efkan Ala, Abdullah Güler ve Ömer Çelik ile görüşme yaptı. Görüşmede sürecin geldiği aşama ve bundan sonra yapılacaklar hakkında fikir alışverişi gerçekleşti.

DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar; AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Grup Başkanı Abdullah Güler ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile görüşme gerçekleştirdi.

DEM Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre, DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar; AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Grup Başkanı Abdullah Güler ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile görüştü. Görüşmede, sürecin geldiği aşama ve bundan sonra yapılacaklar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: AK Parti'den Ala, Güler ve Çelik, DEM Parti İmralı Heyeti ile bir araya geldi - Son Dakika
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