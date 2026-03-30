AK Parti'den Rüşvet Soruşturması Açıklaması

AK Parti Uşak İl Başkanı Himmet Yaşar, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da aralarında bulunduğu 17 şüphelinin rüşvet soruşturmasında gözaltına alınmasına ilişkin sürecin siyasi operasyon olarak nitelendirilmesinin ve yargıyı töhmet altında bırakmaya yönelik açıklamaların kabul edilebilir olmadığını ifade etti.

Yaşar, yaptığı yazılı açıklamada sürecin tamamen hukukun konusu olduğunu, kimsenin hukuktan üstün olmadığını belirtti.

Yaşananların CHP belediyeciliğinin kronik sorunlarını gözler önüne serdiğini savunan Yaşar, kentin bu tür iddialarla değil hizmet ve yatırımlarla anılmasını istediklerini kaydetti.

Yaşar, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin süreci 'siyasi operasyon' olarak nitelendirmesi ve yargıyı töhmet altında bırakmaya yönelik açıklamalar yapması kabul edilebilir değildir. Hukuki bir süreci siyasi tartışmaların gölgesine çekmek ne adalete ne de kamu vicdanına hizmet eder. Kaldı ki sürece konu olan iddialar ve ortaya çıkan tablo, şikayetçi, itirafçı ve tanıkların da büyük olasılıkla kendi içlerinden olabileceğini düşündürmektedir. Bu durum meselenin siyasi değil, yönetim anlayışı ve iç işleyiş kaynaklı olası sorunları işaret etmekte ve ortaya çıkan sonuç suçlu olduklarını bariz şekilde göstermektedir."

AK Parti olarak milletin emanetine sahip çıkmayı, kamu kaynaklarını korumayı ve şeffaf belediyecilik anlayışını esas aldıklarını aktaran Yaşar, Uşak'ın menfaatini her türlü siyasi tartışmanın üzerinde görmeye devam edeceklerini söyledi.