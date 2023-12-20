AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, İş Dünyası Temsilcileriyle Buluştu

AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, seçim çalışmaları kapsamında iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

Başkan Güngör, 31 Mart 2024 yerel seçim çalışmalarını sürdürüyor. Saha çalışmalarına ağırlık veren Güngör, ilçe teşkilatlarının yanı sıra sivil toplum kurumları ile de bir araya gelmeyi sürdürüyor.

Bu kapsamda iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelen Başkan Güngör, yaptığı açıklamada; "Sanayici ve iş adamlarını ziyaret ederek verimli, istişarelerde bulunduk. Denizli'miz ortak paydamız. Denizli'mizin daha da gelişmesi için elbirliği ve istişare ile güzel şehrimize hizmetkar olmaya devam edeceğiz" dedi. - DENİZLİ