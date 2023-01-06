6'lı masanın ortak bildirisinde erken seçim ayrıntısı! AK Parti'nin önerdiği tarihe itiraz ettiler - Son Dakika
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6'lı masanın ortak bildirisinde erken seçim ayrıntısı! AK Parti'nin önerdiği tarihe itiraz ettiler

06.01.2023 01:09

AK Parti, erken seçim ihtimaliyle ilgili mayıs ayını işaret ederken, 6'lı masadan bu tarihe tepki geldi. 10'uncu toplantıdan sonra 6'lı masadan yapılan yazılı açıklamada, "2018 seçimlerinde geçerli olan sistemle gerçekleşecek -yani 6 Nisan'dan önce yapılacak- bir erken seçime ise destek vermeye hazırız." ifadeleri kullanıldı.

Genel seçimlere yaklaştıkça AK Parti ve muhalefet partileri arasındaki erken seçim tartışmaları da alevlendi. Normal takvime göre seçimlerin 18 Haziran'da yapılması gerekirken, MYK toplantısının ardından AK Parti'de 14 Mayıs tarihinin ağırlık kazandığı belirtildi. 6'lı masa ise bir kez daha nisan ayının öncesini işaret etti.

6'LI MASADAN ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI

10'uncu toplantısını Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştiren 6'lı masanın görüştüğü konular arasında erken seçim de yer aldı. Görüşmenin ardından yazılı açıklama yapan 6'lı masa tutumlarının açık olduğunu belirtti.

"6 NİSAN'DAN ÖNCE YAPILACAK ERKEN SEÇİME DESTEK VERMEYE HAZIRIZ"

Açıklamada, "Son günlerde gündeme gelen erken seçim tartışmaları bağlamında da ortak tutumumuz açıktır: Geçen sene bir siyasi mühendislik çabası olarak devreye sokulan seçim sistemi ile yapılacak hiçbir erken seçime destek vermeyeceğiz. 2018 seçimlerinde geçerli olan sistemle gerçekleşecek -yani 6 Nisan'dan önce yapılacak- bir erken seçime ise destek vermeye hazırız." ifadeleri kullanıldı.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ERKEN SEÇİM MESAJI

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında yaptığı konuşmada erken seçim sinyali verdi. Erdoğan, "Sizlerle birlikte tüm milletimizin büyük umutlar ve heyecanlarla girdiği 2023 yılı inşallah hayırlara vesile olacaktır. Kuruluşumuzun 21,5 yılını ve iktidarımızın 20 yılını geride bıraktığımız şu günlerde yeni bir imtihanın da eşiğindeyiz. Mevsim şartlarını dikkate alarak belki biraz öne çekerek tarihini güncelleyeceğimiz 2023 seçimlerinin önemini en iyi sizler biliyorsunuz. Milletin kurduğu, iktidara getirdiği ve her mücadelesinde yanında yer aldığı bir siyasi teşekkül olarak tarif ettiğimiz AK Parti'nin bu imtihanı da başarıyla geçmesini sağlamak öncelikle bizlerin, buradaki heyetin sorumluluğundadır." dedi.

DESTİCİ: MAKSİMUM 2-3 HAFTA ERKENE ALINABİLİR"

Ayrıca geçtiğimiz günlerde bir televizyon programına katılan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, seçimlerin en fazla 3 hafta erkene alınabileceğini belirtmişti. Destici, "Erken olabilir ama bu 2 ay erken olabilir demek değil, maksimum 2-3 hafta erkene alınabilir diye düşünüyorum. Mayısın 2. ya da 3. haftası gibi. Ama kesin bir şey yok." ifadelerini kullanmıştı.

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Son Dakika Politika 6'lı masanın ortak bildirisinde erken seçim ayrıntısı! AK Parti'nin önerdiği tarihe itiraz ettiler - Son Dakika


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SON DAKİKA: 6'lı masanın ortak bildirisinde erken seçim ayrıntısı! AK Parti'nin önerdiği tarihe itiraz ettiler - Son Dakika
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