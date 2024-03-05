AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, Tekman ilçesini ziyaret etti

Politika

AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, seçim çalışmaları çerçevesinde Tekman ilçesini ziyaret etti.

Teşkilatlarla birlikte Tekman'da bir araya geldiklerini ifade eden AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, "Bu buluşma, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren, geleceğe dair planlarımızı ve hedeflerimizi paylaştığımız verimli bir toplantı oldu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürüttüğümüz çalışmalarımızı ve milletimiz için hayata geçirdiğimiz projeleri ele aldık. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu doğrultusunda, ülkemizin her köşesinde gelişim ve kalkınma adımlarını atmaya devam edeceğimizi bir kez daha teyit ettik. Bu buluşmaların, teşkilatımızın motivasyonunu artırarak, ülkemize ve milletimize hizmet yolunda birlikte daha güçlü adımlar atmamızı sağladığına inanıyorum. Teşkilatımızın kıymetli üyeleriyle bir araya gelmek, ortak hedeflerimiz doğrultusunda fikir alışverişinde bulunmak bizleri her zaman daha ileriye taşıyacak." - ERZURUM