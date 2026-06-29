AK Parti Erzurum'da geniş katılımlı danışma toplantısı - Son Dakika
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AK Parti Erzurum'da geniş katılımlı danışma toplantısı

AK Parti Erzurum\'da geniş katılımlı danışma toplantısı
29.06.2026 13:59  Güncelleme: 14:01
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AK Parti Erzurum İl Danışma Meclisi toplantısı, bakan yardımcıları ve genel başkan yardımcısının katılımıyla gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Sekmen, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda çalışmaların değerlendirildiğini belirtti.

AK Parti Erzurum'da Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısı yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Ticaret Bakan Yardımcı Mahmut Gürcan katıldı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, toplantı ile ilgili yaptığı paylaşımda "Dünya Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'nin liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda; birlik, beraberlik ve ortak akıl anlayışıyla Erzurum'umuz için yürüttüğümüz çalışmaları değerlendirdik, istişarelerde bulunduk. Aziz şehrimiz, teşkilatımız ve aziz milletimiz için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bu güzel buluşma vesilesiyle AK Parti Erzurum İl Başkanımız Av. İbrahim Küçükoğlu kardeşime teşekkür ediyorum" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Erzurum'da geniş katılımlı danışma toplantısı - Son Dakika

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