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Mahir Ünal: "Meslekte 10 yılını tamamlayan öğretmenler uzman olacak ve bin lira maaşları artacak. - Son Dakika

Mahir Ünal: "Meslekte 10 yılını tamamlayan öğretmenler uzman olacak ve bin lira maaşları artacak.

30.12.2021 14:00

Mahir Ünal: "Meslekte 10 yılını tamamlayan öğretmenler uzman olacak ve bin lira maaşları artacak.

Mahir Ünal: "Meslekte 10 yılını tamamlayan öğretmenler uzman olacak ve bin lira maaşları artacak. Başöğretmen unvanı alanların maaşları 2 bin lira artacak."

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal: "Öğretmenliği kariyer mesleği haline getiriyoruz. Böylece gelişim temelli bir sistem içerisinde adaylık, öğretmenlik, uzman öğretmenlik, başöğretmenlik hakları görevleri ve sorumlulukları netleştiriliyor"

ANKARA - AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, "Öğretmenliği kariyer mesleği haline getiriyoruz. Böylece gelişim temelli bir sistem içerisinde adaylık, öğretmenlik, uzman öğretmenlik, başöğretmenlik hakları görevleri ve sorumlulukları netleştiriliyor" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifine ilişkin TBMM'de açıklama yaptı. Ünal, Cumhurbaşkanı 24 Kasım ve Milli Eğitim Şurası'nda açıkladığı öğretmenler için hazırlanan Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili teklifin yarın sabah TBMM'ye sunacaklarını belirterek, ilk imzacı olarak Konya milletvekili Orhan Erdem olduğunu ifade etti. Ünal, "Öğretmenliği kariyer mesleği haline getiriyoruz. Böylece gelişim temelli bir sistem içerisinde adaylık, öğretmenlik, uzman öğretmenlik, başöğretmenlik hakları görevleri ve sorumlulukları netleştiriliyor. Öğretmelik adaylık kaldırma sınavını artık yapılmayacak. Bunun yerine öğretmenlerin mesleki gelişimleri temelinde bir program uygulayacağız ve adaylarımız destekleyeceğiz. Öğretmenlikte on yılını doldurmuş öğretmenlerimize uzman öğretmenlik imkanı getiriyoruz. Unvan için öğretmenlik eğitimlerini tamamlayan ve eğitimlerinin sonunda yapılacak sınavdan başarıyla geçen öğretmenlerimizin uzman öğretmen olacaklar. Hem bir derece alacaklar hem de maaşlarında bin TL artış olacak. Bu öğretmenlerimiz arasından yüksek lisans yapmış olanlar ise sınavdan muaf tutulacaklar. On yıllık uzman öğretmenler ise başöğretmenlik ile ilgili eğitimlerini tamamlayıp, sınavdan başarılı oldukları takdirde başöğretmen olacaklar ve ilave bir derece alacaklar. Dolayısıyla toplamda 2 bin TL maşlarında artış olacak. Doktora yapmış öğretmenlerimiz başöğretmen sınavından muaf tutulacaklar. Bir yandan öğretmenlerimize kariyer basamaklarında ilerleme imkanı sunarken diğer yandan de lisans üstü eğitim için teşvik oluşturacak. Öğretmenlerimizi kendi alanlarında hem akademik çalışmaya hem lisansüstü ve doktora eğitimine teşvik edeceğiz. Birinci derecedeki öğretmenlerimizin ek göstergelerine daha önce söz verdiğimiz üzere 3 binden 3600'e çıkarıyoruz. Sözleşmeli öğretmenlikte ise üç artı bir mecburi hizmet hariç özlük haklarında önemli iyileştirmeler gerçekleştiriyoruz" dedi.

3600 gösterge ile ilgili olarak Ünal, 15.01.2023 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceğini kaydetti.

Ünal, CHP Grup Başkanvekili Özel'in Diyanet İşleri Başkanlığı'nı çağdışı kalmakla itham etmesine ilişkin olarak, " Türkiye'de İslam ile ilgili ortaçağ karanlığı safsatası var. Bu sözler son derece incitici, hem bizim kültürümüz, tarihimiz son derece incitici, hem kendi kültürünü, tarihini, inancını ortaçağ karanlığı gibi bir ifadeyle nitelendirmesi son derece incitici. Bu konuda her halde özür dileyecek ve sözlerini geri alacaktır diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Mahir Ünal: Meslekte 10 yılını tamamlayan öğretmenler uzman olacak ve bin lira maaşları artacak.
Mahir Ünal: Meslekte 10 yılını tamamlayan öğretmenler uzman olacak ve bin lira maaşları artacak.
Mahir Ünal: Meslekte 10 yılını tamamlayan öğretmenler uzman olacak ve bin lira maaşları artacak.

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Recep Tayyip Erdoğan, Mahir Ünal, AK Parti, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Mahir Ünal: 'Meslekte 10 yılını tamamlayan öğretmenler uzman olacak ve bin lira maaşları artacak. - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mahir Ünal: "Meslekte 10 yılını tamamlayan öğretmenler uzman olacak ve bin lira maaşları artacak. - Son Dakika
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