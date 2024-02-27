Denizli\'de AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, Güney ilçesinde seçim koordinasyon merkezi açılışına katıldı

Denizli'de AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, yaklaşan yerel seçim öncesinde Güney ilçesinde seçim koordinasyon merkezi (SKM) açılışına katıldı. Güneylilerin büyük ilgi gösterdiği açılışta konuşan İl Başkanı Güngör, "Seçimin galibi he zamanki gibi Cumhur ittifakı olacak" dedi.
Denizli'de AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, 31 Mart yerel seçimi öncesinde seçmenle daha hızlı buluşmak seçim işlerini tek noktadan daha kolay takip edebilmek için Güney ilçesinde seçim koordinasyon merkezi (SKM) açılışına katıldı. Vatandaşların ve partililerin büyük sevgisi ve ilgisiyle açılış töreninin yapılacağı alana gelen İl Başkanı Yücel Güngör, "İl merkez ve ilçelerde seçmenin yoğun katılımı, büyük ilgisi, sevgisi ve desteğiyle seçim koordinasyon merkezlerimizin açılışlarına devam ediyoruz. Bizim yerel yönetimlerde ustamız 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Onun Denizli'de yol arkadaşları olarak bizlerde Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan ile yola devam edeceğiz. Türkiye yüzyılı şehirleri için gerçek belediyecilik AK Partili başkanlarla devam edecek" dedi.
"Bu seçimde kazanan yine milletimiz ve ülkemiz olacak"
31 Mart seçimlerinde seçmenin desteğiyle Cumhur İttifak'ının sandıkları patlatacağını ifade eden Başkan Güngör, "En yüksek oy potansiyeliyle yerel seçimin tartışmasız galibi AK Parti olacak. Sürekli sahada, halkımızın içinde, seçmenle kol kola. Başkan adaylarımızla birlikte, bu seçimde kazanan yine milletimiz ve ülkemiz olacak. AK Parti belediyeciliği ile gerçek belediyecilik devam edecek. Milletimizin hizmetkarı olacak belediye başkanlarımız destan yazacak. Denizli hak ettiğini almaya devam edecek. Kazanan Güney olacak, şehrimiz olacak. Görkemli açılışta bizleri yalnız bırakmayan Güney ilçe sakinlerine misafirperverlikleri için ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ
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