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AK Parti İnönü Kadın Kollarından Başkan Bozkurt'a ziyaret - Son Dakika

AK Parti İnönü Kadın Kollarından Başkan Bozkurt'a ziyaret

09.02.2022 11:18
AK Parti İnönü Kadın Kollarından Başkan Bozkurt'a ziyaret

AK Parti İnönü İlçe Kadın Kolları Başkanı Neşe Günel, İlçe Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a nezaket ziyaretinde bulundular.

AK Parti İnönü İlçe Kadın Kolları Başkanı Neşe Günel, İlçe Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a nezaket ziyaretinde bulundular.

Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, AK Parti İnönü İlçe Kadın Kolları Başkanı Neşe Günel ve İlçe Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür etti.

Ziyarete, AK Parti İnönü İlçe Başkanı Gökhan Aydın'da eşlik ederken ziyaret hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi. - ESKİŞEHİR

AK Parti İnönü Kadın Kollarından Başkan Bozkurt'a ziyaret
AK Parti İnönü Kadın Kollarından Başkan Bozkurt'a ziyaret

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Kadir Bozkurt, AK Parti, Hisarcık, İnönü, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti İnönü Kadın Kollarından Başkan Bozkurt'a ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti İnönü Kadın Kollarından Başkan Bozkurt'a ziyaret - Son Dakika
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