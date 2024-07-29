AK Parti Kadın Kolları Başkanı: Akçakoca'da Havuzda Kadının Giyimi Engellenmesi Kabul Edilemez - Son Dakika
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Politika

AK Parti Kadın Kolları Başkanı: Akçakoca'da Havuzda Kadının Giyimi Engellenmesi Kabul Edilemez

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde site sakini kadının haşemayla havuza girişinin engellenmesine ilişkin, 'Akçakoca'da mülkiyetine ortak olduğu havuzda yapılan mülkiyet hakkının ihlali, özel hayata müdahale ve ayrımcılık suçudur. Bu bağnazlık, bu zorbalık kabul edilemez.' ifadelerini kullandı.

29.07.2024 17:37
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AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde site sakini kadının haşemayla havuza girişinin engellenmesine ilişkin, "Akçakoca'da mülkiyetine ortak olduğu havuzda yapılan mülkiyet hakkının ihlali, özel hayata müdahale ve ayrımcılık suçudur. Bu bağnazlık, bu zorbalık kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Keşir, sosyal medya hesabından, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde site sakini kadının haşemayla havuza alınmamasına ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Sene olmuş 2024, hala tek derdiniz kadınların kılık kıyafeti, ne giyeceği, ne giymeyeceği? Okulda, işte, sokakta, evde, denizde ya da havuzda kadın ne giyeceğine kendi karar verir. Saygı duymayı öğreneceksiniz. Üstelik, Akçakoca'da mülkiyetine ortak olduğu havuzda yapılan mülkiyet hakkının ihlali, özel hayata müdahale ve ayrımcılık suçudur. Bu bağnazlık, bu zorbalık kabul edilemez."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti Kadın Kolları Başkanı: Akçakoca'da Havuzda Kadının Giyimi Engellenmesi Kabul Edilemez - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Kadın Kolları Başkanı: Akçakoca'da Havuzda Kadının Giyimi Engellenmesi Kabul Edilemez - Son Dakika
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