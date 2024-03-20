AK Parti Kadın Kolları, yerel seçim çalışmaları kapsamında tüm evleri ziyaret ediyor

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, yerel seçim çalışmaları kapsamında AK Parti Kadın Kollarının 81 ilde tüm evlerin kapısını tek tek çaldığını belirterek, "Hanelerin, mahallelerin sorunlarını öğrenip ilgili makamlara iletiyor, çözümü için çaba harcıyoruz." ifadesini kullandı.
Keşir, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti Kadın Kollarının 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi çalışmalarına hız verdiğini, turuncu atkı takan teşkilat üyelerinin her sokakta dikkatleri üzerinde topladığını ifade etti.
Sadece seçimden seçime değil, yılın her günü vatandaşla temas halinde olduklarını vurgulayan Keşir, şunları kaydetti:
"5 milyon 506 bin 206 kadın üyesi ile dünyadaki pek çok siyasi partiden daha fazla üyeye sahip, Türkiye'nin en büyük kadın hareketiyiz. Sayın Cumhurbaşkanı'mız tarafından siyasetin öznesi haline getirilen biz kadınlar, yurdumuzun her köşesinde kapıları açan anahtar, gönüllere dokunan elleriz. Hemşerilerimize sadece partimizi, icraatlarımızı anlatıp destek istiyor değiliz. Aynı zamanda varsa hanelerinin, mahallelerinin sorunlarını öğrenip ilgili makamlara iletiyor, çözümü için çaba harcıyoruz."
Keşir, 81 il, 922 ilçede her gün için bir program dahilinde hareket ettiklerini ifade ederek, programların, tüm teşkilatlar için haftalık olarak ortak hazırlandığını dile getirdi.
Ayşe Keşir, her haftanın temasına göre hasta, yaşlı, şehit ailesi, ihtiyaç sahibi ve öğrencilerin ziyaret edilerek hatırlarının sorulduğunu ifade ederek, ziyaretlerin, şehrin koşullarına uygun olarak ev, ofis, tarla gibi mekanlarda yapıldığını belirtti.
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